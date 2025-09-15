Destrozos en Neza y Los Reyes tras lluvias: casas inundadas, hospital colapsado y vehículos aplastados| Mientras Dormía

Mientras Usted Dormía, el Edomex enfrentó una noche de caos por las intensas lluvias: en Neza, calles y viviendas quedaron bajo el agua; en Los Reyes La Paz, el Hospital General de Zona 53 sufrió severas inundaciones que obligaron a evacuar pacientes, y en la unidad habitacional Tepozanes, una barda colapsó aplastando varios vehículos. Tres emergencias que reflejan la fuerza de la tormenta y el impacto que dejó en cientos de familias.

Viviendas bajo el agua tras fuerte tormenta en Neza

La fuerte tormenta que se registró la tarde de este domingo dejó varias calles y viviendas bajo el agua en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México. El aguacero sorprendió a los vecinos de la colonia Ejidos de San Agustín, quienes, alarmados, comenzaron a resguardar sus pertenencias ante el temor de que el nivel del agua continuara aumentando, lo que ocasionó pérdidas materiales en sus hogares.

Elementos de Protección Civil y Bomberos del municipio acudieron a la zona para realizar las labores de auxilio, mientras los habitantes reportaban que el agua había ingresado a sus hogares, alcanzando varios centímetros de altura. Entre los testimonios más desgarradores destaca el de la señora Yolanda, quien confesó que el miedo la invadió al recordar que hace algunos años perdió a su esposo como consecuencia de una fuerte inundación en la misma zona.

Con cubetas y con la ayuda de una bomba, los vecinos sacaron parte del agua sucia de sus viviendas, clamando la ayuda de las autoridades. Se espera que en las próximas horas se dé un reporte oficial sobre el número de familias afectadas.

¡Otra vez bajo el agua el Hospital General de Zona 53!

Una fuerte inundación registrada este domingo provocó graves afectaciones en el Hospital General de Zona 53, en el municipio de Los Reyes La Paz, Estado de México. El agua ingresó al nosocomio, inundando varias áreas y obligando al personal médico a implementar acciones de emergencia para resguardar a los pacientes.

El personal tuvo que trasladar a varios enfermos al segundo nivel del hospital, donde se habilitaron espacios provisionales para garantizar la atención médica. La situación también causó pérdidas materiales significativas en el área de estacionamiento, donde al menos 15 vehículos quedaron completamente inservibles, cubiertos por agua y lodo.

Durante la madrugada de este lunes, las labores de limpieza continuaron sin descanso para extraer el agua acumulada y retirar el lodo de las instalaciones. A pesar de los daños, las autoridades informaron que las actividades médicas prioritarias no se detuvieron y que el personal permanecerá en guardia permanente hasta que se normalice la situación.

Tormenta derriba barda y aplasta vehículos en Los Reyes La Paz

Las severas lluvias en el municipio de Los Reyes La Paz provocó el colapso de una barda perimetral en la unidad habitacional Tepozanes. El derrumbe aplastó al menos ocho vehículos, y el agua alcanzó metro y medio de altura, inundando la zona.

El colapso de la barda y la inundación ha puesto en riesgo a los habitantes. El agua debilitó estructuras como banquetas y parte del pavimento, que ahora representa un riesgo para peatones y automovilistas.

Se espera que en las próximas horas las autoridades de Protección Civil y Bomberos del municipio acudan a la zona para evaluar los daños.