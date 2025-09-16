Hallan mujer muerta desde hace 6 días en Zapopan | ZMG de Noche

Los reportes de olores fétidos en una casa improvisada en Zapopan, Jalisco, activaron una revisión de la policía y los agentes encontraron el cuerpo de una mujer que tenía varios días de haber muerto.

El macabro hallazgo ocurrió en un predio en las calles San Mateo y San Lucas, colonia Los Cajetes. Los policías entraron y vieron a una mujer recostada en un sillón, quien no reaccionaba. Tras llamar a los paramédicos, confirmaron que no presentaba signos vitales.

Los reportes indican que la víctima tenía entre 40 y 50 años de edad y presentaba un golpe en el rostro. Además, debido a su estado, los especialistas piensan que había fallecido aproximadamente desde hace cuatro a seis días. La necropsia de ley revelará las causas reales de su fallecimiento.

🔴#IMPORTANTE | Localizaron a una mujer sin vida en un predio de la Col. Los Cajetes en el municipio de Zapopan, el cuerpo fue trasladado por el servicio médico forense.



Con información: René Hernández, (@Renee_Hdez). pic.twitter.com/vwrGhODodG — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) September 16, 2025

Sujeto ataca a su pareja con un machete en Guadalajara

Una mujer pidió auxilio a la Policía de Guadalajara, después de que fue atacada por su pareja sentimental con un machete.

🔴#IMPORTANTE | Desde el lugar donde una mujer fue agredida presuntamente por su pareja sentimental con un machete en calles de la Col. Oblatos en Guadalajara.



Con información: René Hernández, (@Renee_Hdez). pic.twitter.com/CxFfn27kfV — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) September 16, 2025

La agresión sucedió en una finca en la calle Hacienda Santa Cruz del Valle a su cruce con Hacienda Mazatepec en la colonia Oblatos. Los oficiales notaron que la víctima tenía manchas de sangre en su cuerpo. Después de atacarla, el sujeto se dio a la fuga.

Paramédicos de la Cruz Verde atendieron a la mujer de aproximadamente 30 años de edad, quien presentaba una lesión por arma blanca en una de sus manos. Después debió ser trasladada a un puesto de socorros. La Fiscalía de Jalisco investigará el caso.

Lluvia deja autos inundados en Zapopan

Más de dos horas de lluvia dejaron complicaciones en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Por ejemplo, en la Avenida Juan Pablo II, en la colonia Tepeyac de la Zona Centro de Zapopan, los carriles laterales quedaron anegados, por lo que tuvo que ser cerrada la circulación por la Policía de Zapopan. En dicha vialidad al menos dos automóviles quedaron cubiertos por el agua, que llegó a más de dos metros de altura.

🔴#IMPORTANTE | En la zona de Toluquilla a consecuencia de la inundación, decenas de personas quedaron atrapadas sin avanzar del lugar. pic.twitter.com/oYJGzstBTN — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) September 16, 2025

Además, un socavón se tragó un automóvil de alquiler en la calle Tomás B. Gómez y Paulino Navarro, de la misma colonia. Otras colonias con afectaciones por la lluvia fueron la Zona Centro de Zapopan, Constitución, Valle Imperial, Santa Margarita, entre otras. Mientras que en Guadalajara las colonias La Federacha, Zona Centro, La Perla, Zona Industrial y Residencial Victoria también resultaron con afectaciones.

