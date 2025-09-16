Logo InklusionSitio accesible
FUERZA INFORMATIVA AZTECA

Hallan mujer muerta desde hace 6 días en Zapopan | ZMG de Noche

El hallazgo ocurrió en una casa improvisada en Zapopan; el cuerpo de la mujer presentaba un golpe en el rostro, aunque la necropsia revelará la causa de muerte.

Predio en Zapopan Jalisco
Las autoridades investigan el fallecimiento de la mujer. |René Hernández - FIA.
Notas
Estados
Escrito por: César Contreras

Con información de: Rene Hernández / Azteca Guadalajara

Compartir nota

Los reportes de olores fétidos en una casa improvisada en Zapopan, Jalisco, activaron una revisión de la policía y los agentes encontraron el cuerpo de una mujer que tenía varios días de haber muerto.

El macabro hallazgo ocurrió en un predio en las calles San Mateo y San Lucas, colonia Los Cajetes. Los policías entraron y vieron a una mujer recostada en un sillón, quien no reaccionaba. Tras llamar a los paramédicos, confirmaron que no presentaba signos vitales.

Los reportes indican que la víctima tenía entre 40 y 50 años de edad y presentaba un golpe en el rostro. Además, debido a su estado, los especialistas piensan que había fallecido aproximadamente desde hace cuatro a seis días. La necropsia de ley revelará las causas reales de su fallecimiento.

Sujeto ataca a su pareja con un machete en Guadalajara

Una mujer pidió auxilio a la Policía de Guadalajara, después de que fue atacada por su pareja sentimental con un machete.

La agresión sucedió en una finca en la calle Hacienda Santa Cruz del Valle a su cruce con Hacienda Mazatepec en la colonia Oblatos. Los oficiales notaron que la víctima tenía manchas de sangre en su cuerpo. Después de atacarla, el sujeto se dio a la fuga.

Paramédicos de la Cruz Verde atendieron a la mujer de aproximadamente 30 años de edad, quien presentaba una lesión por arma blanca en una de sus manos. Después debió ser trasladada a un puesto de socorros. La Fiscalía de Jalisco investigará el caso.

Lluvia deja autos inundados en Zapopan

Más de dos horas de lluvia dejaron complicaciones en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Por ejemplo, en la Avenida Juan Pablo II, en la colonia Tepeyac de la Zona Centro de Zapopan, los carriles laterales quedaron anegados, por lo que tuvo que ser cerrada la circulación por la Policía de Zapopan. En dicha vialidad al menos dos automóviles quedaron cubiertos por el agua, que llegó a más de dos metros de altura.

Además, un socavón se tragó un automóvil de alquiler en la calle Tomás B. Gómez y Paulino Navarro, de la misma colonia. Otras colonias con afectaciones por la lluvia fueron la Zona Centro de Zapopan, Constitución, Valle Imperial, Santa Margarita, entre otras. Mientras que en Guadalajara las colonias La Federacha, Zona Centro, La Perla, Zona Industrial y Residencial Victoria también resultaron con afectaciones.

EstadosZMG DE NOCHEJalisco

Notas