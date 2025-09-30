Logo InklusionSitio accesible
¿Qué pasa en el Metro CDMX hoy 30 de septiembre 2025? Alta afluencia en la Línea 3

El Metro CDMX comienza este martes con retrasos en la Línea 8, Línea A; usuarios piden agilizar el servicio en las estaciones. Últimas noticias.

Escrito por: Fernanda Benítez - Felipe Vera
Metro CDMX hoy 30 de septiembre 2025: Líneas con retrasos y avance de trenes
¡Atención, capitalinos! Fuerza Informativa Azteca te comparte el avance de trenes de las 12 Líneas del Metro CDMX para este martes 30 de septiembre 2025; estas son las estaciones con retrasos y las noticias más relevantes.

¿Qué pasa en la Línea 3 del Metro CDMX?

La Línea 3 presenta alta afluencia, por ello, autoridades ya envían unidades vacías a las estaciones con mayor demanda.

Reanudan servicio en la Línea 3, ¿qué pasó?

El Metro CDMX reanuda el servicio de la Línea 3 tras un corte de energía y maniobras, para retirar un bastón que cayó en las vías de la estación Guerrero.

Alta afluencia en la Línea 3, ¿hay retrasos?

Reportan alta afluencia en la Línea 3, aseguran que es imposible abordar un vagón; piden mandar trenes vacíos.

Autoridades no han dado una declaración al respecto.

No funcionan las escaleras eléctricas de Metro Xola

Las escaleras eléctricas de Metro Xola continúan en reparación desde hace un mes, aseguraron los usuarios; piden a las autoridades tomar acción.

¿Está abierta la estación Zócalo?

La estación Zócalo/Tenochtitlán se encuentra abierta y ofreciendo servicio de manera normal.

Siguen los retrasos en la Línea 8

Usuarios reportan la falta de trenes en dirección Garibaldi; aseguran esperar más de 15 minutos por el paso de unidades.

Retrasos en la Línea A, ¿qué está pasando?

Usuarios aseguran que pasan renes vacíos y no se detienen; aseguran estar llenos en la estación La Paz.

Problemas en la Línea 8; no pasan trenes

El Metro CDMX comienza con retrasos en la Línea 8, usuarios aseguran que no hay unidades y los que pasan están llenos; piden agilizar el avance de trenes.

¡Inicia el día con normalidad!

Desde las 5:00 horas, el Metro CDMX comienza operaciones sin registrar algún retraso en alguna de las 12 Líneas.

