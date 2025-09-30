¿Qué pasa en el Metro CDMX hoy 30 de septiembre 2025? Alta afluencia en la Línea 3
El Metro CDMX comienza este martes con retrasos en la Línea 8, Línea A; usuarios piden agilizar el servicio en las estaciones. Últimas noticias.
¡Atención, capitalinos! Fuerza Informativa Azteca te comparte el avance de trenes de las 12 Líneas del Metro CDMX para este martes 30 de septiembre 2025; estas son las estaciones con retrasos y las noticias más relevantes.
¿Qué pasa en la Línea 3 del Metro CDMX?
La Línea 3 presenta alta afluencia, por ello, autoridades ya envían unidades vacías a las estaciones con mayor demanda.
Buen día. En este momento la Línea 3 presenta alta afluencia, se envían unidades vacías a las estaciones de mayor demanda.— MetroCDMX (@MetroCDMX) September 30, 2025
Pedimos tu apoyo para permitir el cierre libre de puertas, así como dejar salir antes de entrar al vagón.
Gracias por ayudarnos a tener un viaje más ágil.
Reanudan servicio en la Línea 3, ¿qué pasó?
El Metro CDMX reanuda el servicio de la Línea 3 tras un corte de energía y maniobras, para retirar un bastón que cayó en las vías de la estación Guerrero.
Se agiliza el avance de los trenes, después de realizar un corte de energía y maniobras en la Línea 3, para retirar de vías de Guerrero un objeto metálico (bastón). Resguarda tus pertenencias al ingresar al andén y respeta la línea amarilla de seguridad.
Alta afluencia en la Línea 3, ¿hay retrasos?
Reportan alta afluencia en la Línea 3, aseguran que es imposible abordar un vagón; piden mandar trenes vacíos.
Autoridades no han dado una declaración al respecto.
L3 vomitandose, otra vez.
Manden un tren vacío a guerrero, esta imposible abordar, el andén está totalmente lleno, no mamen
No funcionan las escaleras eléctricas de Metro Xola
Las escaleras eléctricas de Metro Xola continúan en reparación desde hace un mes, aseguraron los usuarios; piden a las autoridades tomar acción.
Sandra, se comparte información con el área correspondiente para verificar situación.
¿Está abierta la estación Zócalo?
La estación Zócalo/Tenochtitlán se encuentra abierta y ofreciendo servicio de manera normal.
Buen día, la estación Zócalo/Tenochtitlan se encuentra abierta y brindando servicio.
Siguen los retrasos en la Línea 8
Usuarios reportan la falta de trenes en dirección Garibaldi; aseguran esperar más de 15 minutos por el paso de unidades.
Buen día. Se agiliza la circulación y la salida de los trenes desde las terminales en la Línea 8.— MetroCDMX (@MetroCDMX) September 30, 2025
Te recordamos permitir el libre cierre de puertas, ceder el paso a quienes descienden del vagón y usar la palanca sólo en caso de emergencia.
Retrasos en la Línea A, ¿qué está pasando?
Usuarios aseguran que pasan renes vacíos y no se detienen; aseguran estar llenos en la estación La Paz.
Línea A dejan pasar trenes vacíos y ya estamos súper llenos en la estación La Paz …
Problemas en la Línea 8; no pasan trenes
El Metro CDMX comienza con retrasos en la Línea 8, usuarios aseguran que no hay unidades y los que pasan están llenos; piden agilizar el avance de trenes.
Metro línea 8, estación constitución no hay vagones, ya se llenaron los andenes y nada :(
¡Inicia el día con normalidad!
Desde las 5:00 horas, el Metro CDMX comienza operaciones sin registrar algún retraso en alguna de las 12 Líneas.
¡Buenos días!, en estos momentos iniciamos el servicio. En la Ciudad de México esperamos una temperatura Máx. 22° C Mín. 13° C.