Logo InklusionSitio accesible
FUERZA INFORMATIVA AZTECA
En Vivo

¡Caos en el Metro CDMX hoy 29 de septiembre 2025! Avance lento en la Línea 3 por lluvias; retrasos

Se reportan retrasos en la Línea 7, usuarios aseguran que no hay avance de trenes en ningún sentido; estas son las noticias más relevantes del Metro CDMX hoy.

Notas
Seguridad
Escrito por: Fernanda Benítez
Compartir nota
Metro CDMX hoy 29 de septiembre 2025: Retrasos y avance de trenes
¿Qué pasa en el Metro CDMX hoy?|FIA

¡Sal con tiempo! Fuerza Informativa Azteca te comparte el avance de trenes de las 12 Líneas del Metro CDMX para este lunes 29 de septiembre 2025; estas son las estaciones con retrasos y las noticias más relevantes.

EN VIVO

Avance lento en Línea 3 por lluvias en CDMX

El Metro CDMX implementó la “marcha de seguridad” en la Línea 3, por lo que se registra avance lento en las estaciones, esto por las lluvias en la CDMX.

Autoridades piden tomar precauciones.

Línea 3 completamente detenida, ¿qué pasó?

La Línea 3 en dirección Universidad se encuentra detenida en Hospital General; piden agilizar el avance de trenes.

¡Más de 20 minutos de espera! Retrasos en la Línea 8

Reportan retrasos en la Línea 8 de hasta 20 minutos. Autoridades aseguran que se deben a la alta afluencia; piden tomar precauciones.

Retrasos en la Línea 8, ¿qué está pasando?

Usuarios reportan alta afluencia en Tacubaya, Línea 7; aseguran que los trenes no avanzan en ningún sentido.

¡Inicia el día con normalidad!

Desde las 5:00 horas, el Metro CDMX comienza operaciones sin registrar algún retraso en alguna de las 12 Líneas.

CDMXMetro CDMX

Notas