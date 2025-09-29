¡Caos en el Metro CDMX hoy 29 de septiembre 2025! Avance lento en la Línea 3 por lluvias; retrasos
Se reportan retrasos en la Línea 7, usuarios aseguran que no hay avance de trenes en ningún sentido; estas son las noticias más relevantes del Metro CDMX hoy.
¡Sal con tiempo! Fuerza Informativa Azteca te comparte el avance de trenes de las 12 Líneas del Metro CDMX para este lunes 29 de septiembre 2025; estas son las estaciones con retrasos y las noticias más relevantes.
EN VIVO
Avance lento en Línea 3 por lluvias en CDMX
El Metro CDMX implementó la “marcha de seguridad” en la Línea 3, por lo que se registra avance lento en las estaciones, esto por las lluvias en la CDMX.
Autoridades piden tomar precauciones.
#AvisoMetro: Debido a lluvia, se implementa marcha de seguridad en la Línea 3, por lo que el avance de los trenes es lento. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro.— MetroCDMX (@MetroCDMX) September 29, 2025
Toma previsiones.
Línea 3 completamente detenida, ¿qué pasó?
La Línea 3 en dirección Universidad se encuentra detenida en Hospital General; piden agilizar el avance de trenes.
Linea 3, dirección Universidad, detenida en Hospital General. Ya llevamos varios minutos .Venía "bien". Ahora qué?— Myriam López Nivón (@MyriamNivon) September 29, 2025
¡Más de 20 minutos de espera! Retrasos en la Línea 8
Reportan retrasos en la Línea 8 de hasta 20 minutos. Autoridades aseguran que se deben a la alta afluencia; piden tomar precauciones.
Buen día. En este momento, la Línea 8 presenta alta afluencia.— MetroCDMX (@MetroCDMX) September 29, 2025
Pedimos tu apoyo para:
- Permitir el cierre libre de puertas.
- Dejar salir antes de entrar al vagón.
Gracias por tu paciencia y por ayudarnos a tener un viaje más ágil para todas y todos.
Retrasos en la Línea 8, ¿qué está pasando?
Usuarios reportan alta afluencia en Tacubaya, Línea 7; aseguran que los trenes no avanzan en ningún sentido.
Línea 7 está súper llena en Tacubaya, no avanza en ningún sentido 🙃— Vianey (@Vianey60611167) September 29, 2025
¡Inicia el día con normalidad!
Desde las 5:00 horas, el Metro CDMX comienza operaciones sin registrar algún retraso en alguna de las 12 Líneas.
¡Buenos días!, en estos momentos iniciamos el servicio. En la Ciudad de México esperamos una temperatura Máx. 22° C Mín. 13° C. pic.twitter.com/j9XURe2LIS— MetroCDMX (@MetroCDMX) September 29, 2025