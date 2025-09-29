Marchas y manifestaciones en CDMX: Hora y calles afectadas hoy 29 de septiembre 2025

El inicio de semana será complicado para los automovilistas en la Ciudad de México (CDMX), ya que se esperan marchas y diferentes manifestaciones en la zona centro y sur, hoy 29 de septiembre de 2025.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) dio a conocer la agenda de movilizaciones, para que las personas tomen precauciones, salgan a tiempo y estén al pendiente de las alternativas viales.