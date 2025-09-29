Marchas y manifestaciones en CDMX: Hora y calles afectadas hoy 29 de septiembre 2025
La alcaldía Cuauhtémoc será la más afectada por las marchas y manifestaciones, aunque hoy 29 de septiembre también se esperan movilizaciones al sur de CDMX.
El inicio de semana será complicado para los automovilistas en la Ciudad de México (CDMX), ya que se esperan marchas y diferentes manifestaciones en la zona centro y sur, hoy 29 de septiembre de 2025.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) dio a conocer la agenda de movilizaciones, para que las personas tomen precauciones, salgan a tiempo y estén al pendiente de las alternativas viales.
¿Qué autos no circulan hoy 29 de septiembre 2025?
El programa Hoy No Circula indica que este lunes no pueden circular en la CDMX los autos con engomado amarillo, hologramas 1 y 2, y terminación de placas 5 y 6.
⚠️ El penúltimo lunes de septiembre llega con restricciones.
¿Tu auto descansa? Consulta aquí cómo opera el #HoyNoCircula en #CDMX y #Edomex.
Lee aquí: https://t.co/wUSkdKGBbJ pic.twitter.com/Uri2y9OPIv
Afectaciones en Bucareli por vallas metálicas
Los automovilistas que circulan en la zona centro de la CDMX deben tomar precaución, ya que se instalaron vallas metálicas en Bucareli, cerca de la Secretaría de Gobernación. Como alternativas viales se pueden utilizar Avenida Insurgentes y Balderas.
#PrecauciónVial | Corte preventivo en Bucareli a la altura de Av. Morelos, por vallas metálicas en inmediaciones de la SEGOB. #AlternativaVial Av. Insurgentes y Balderas.
Hoy se realizarán movilizaciones en Ciudad Universitaria
A partir del mediodía se esperan movilizaciones en Ciudad Universitaria, las cuales se realizarán en el Circuito Escolar y el Circuito Mario de la Cueva, según detalló el C5 en sus redes sociales.
Manifestantes se concentrarán en el oriente de CDMX
A las 10:00 de la mañana se espera una protesta en la Calzada Ermita Iztapalapa y Avenida Año de Juárez, en la colonia Granjas San Antonio, alcaldía Iztapalapa.
Mientras que al mediodía, ciudadanos se manifestarán en la Avenida H. Congreso de la Unión #68, colonia El Parque, alcaldía Venustiano Carranza.
Una marcha y nueve manifestaciones en la alcaldía Cuauhtémoc
De acuerdo con la SSC, este lunes se realizará una marcha a las 10:00 de la mañana; partirá del Monumento a la Revolución, pero no se ha informado hacia qué punto se dirigirán los manifestantes.
Además, está previsto que se hagan las siguientes manifestaciones a lo largo del día, en estos puntos:
9:00 AM: República de Cuba #11, colonia Centro Histórico
10:00 AM: Dr. Lavista #114, colonia Doctores
11:00 AM: Plaza de la Constitución, colonia Centro Histórico
11:00 AM: Medellín #33, colonia Roma Norte
12:00 PM: Rinconada de Jesús y Avenida José María Pino Suárez, colonia Centro Histórico
5:00 PM: Abraham González #48, colonia Juárez
Durante el día: Álvaro Obregón #269, colonia Roma Norte
Durante el día: Manzanillo #49, colonia Roma Sur
Durante el día: Atlixco #12, colonia Condesa