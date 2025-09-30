Cae motociclista que golpeó brutalmente a taxista tras chocar en CDMX

Autoridades de la Ciudad de México confirmaron la detención del motociclista que el pasado 27 de agosto golpeó a un taxista hasta dejarlo inconsciente, luego de ser el responsable de chocar el vehículo y no querer pagar.

Las imágenes, difundidas ampliamente en redes sociales, muestran cómo un motociclista se impacta por la parte trasera de un taxi debido a la falta de precaución y al exceso de velocidad con que circulaba. Al descender el conductor del vehículo para exigir el pago de los daños, el motociclista reaccionó con violencia extrema.

El video evidencia el momento en que, lejos de asumir su responsabilidad, el agresor lanza un puñetazo al taxista, quien cae desvanecido sobre la vía pública, quedando prácticamente inconsciente ante la mirada de testigos.

Fue detenido el agresor de un taxista, cuyo #video se difundió a través de redes sociales en agosto pasado.



En seguimiento al caso, ubicaron al sujeto en posesión de #drogas, en el cruce de las avenidas Izazaga y Pino Suárez, de la colonia Centro de la #CDMX… pic.twitter.com/8tFUpO3IGO — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 30, 2025

Detienen a motociclista en la colonia Centro

Tras varias semanas de investigación y seguimiento, el motociclista fue localizado en el cruce de las avenidas Izazaga y Pino Suárez, en la colonia Centro de la alcaldía Cuauhtémoc. Durante la revisión, también se le encontraron drogas en su posesión, en total llevaba 20 bolsitas de marihuana escondidas en una cangurera, lo que derivó en su arresto inmediato.

Las autoridades señalaron que el sujeto de 34 años no cumplía con el reglamento de tránsito al momento del percance, ya que tampoco portaba el equipo de seguridad correspondiente para circular en motocicleta.

#BoletínSSC | #DETENIDO | Uniformados de la #SSC detuvieron a un hombre en posesión de varias dosis de aparente marihuana y que, al parecer, está relacionado con una denuncia difundida en redes sociales, donde derivado de un accidente vehicular, agredió físicamente al conductor… pic.twitter.com/TST68YHNgl — SSC CDMX (@SSC_CDMX) September 29, 2025

Estado de salud del taxista

Por otra parte el taxista, aquel día fue trasladado de emergencia al Hospital General de Balbuena, donde permaneció internado debido a las lesiones ocasionadas por el fuerte golpe. De acuerdo con reportes médicos, se recuperó tras recibir atención hospitalaria, aunque el caso dejó en claro los riesgos que enfrentan los choferes en el cumplimiento de su labor diaria.

Posibles sanciones para el motociclista

De acuerdo con el Código Penal de la Ciudad de México, el motociclista podría enfrentar cargos por lesiones calificadas, cuya sanción contempla de tres meses a cinco años de prisión, dependiendo de la gravedad de las secuelas en la víctima.

Adicionalmente, el hallazgo de drogas en su poder abre otra línea de investigación por posesión de estupefacientes, lo que aumentaría las penalidades. En caso de comprobarse violencia dolosa, la pena podría incrementarse.