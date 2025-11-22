Reporte EN VIVO del Metro CDMX hoy 22 de noviembre: Esperas de 10 minutos en Línea 12
Sigue el minuto a minuto y en vivo de FIA, del servicio del Metro de la Ciudad de México, correspondiente a hoy sábado 22 de noviembre de 2025.
Mantente informado y llega a tiempo a tu destino. Esta cobertura EN VIVO se actualiza durante toda la jornada. Recuerda que el horario de servicio para hoy es de 5:00 a 24:00 horas, según informó el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro CDMX.
Aquí en Fuerza Informativa Azteca podrás consultar en tiempo real las últimas noticias acerca de incidencias, retrasos, cierres de estaciones y tiempos de avance en las 12 líneas en este sistema de transporte público en la Ciudad de México.
EN VIVO
¡Toma nota! Trabajos en vía de enlace de metro Oceanía
El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México recuerda a los automovilistas de la Ciudad de México que a partir de hoy se llevarán a cabo trabajos en vía de enlace de metro Oceanía de la Línea B a Línea 5.
El Metro recuerda a las y los automovilistas que durante la noche de hoy, sábado 22, y la madrugada del domingo 23 de noviembre se llevarán a cabo maniobras para el reposicionamiento de una trabe en el viaducto elevado ubicado sobre Circuito Interior y avenida Oceanía. pic.twitter.com/P23UJzhqxa— MetroCDMX (@MetroCDMX) November 22, 2025
Largas esperas en Línea 3
¿Qué pasa en Línea 3? Usuarios del Metro de la Ciudad de México reportan que durante esta mañana: "Y la línea 3 para variar ya tenemos un buen rato y nada más no mandan ningún metro dirección indios verdes estamos parados en zapata y es un caos el andén se llena más y más !! No inventen!".
Y la línea 3 para variar ya tenemos un buen rato y nada más no mandan ningún metro dirección indios verdes estamos parados en zapata y es un caos el andén se llena más y más !! No inventen!— Gothik Kat (@cowdark) November 22, 2025
Esperas de hasta 10 minutos en Tezonco, Linea 12
¿Qué pasa en Línea 12? Usuarios del Metro de la Ciudad de México señalan que: “No pasa ni un metro de la línea 12 desde hace 10 min. Que pasa ? Estación tezonco”, reportan mediante publicaciones en X, antes Twitter.
No pasa ni un metro de la línea 12 desde hace 10 min. Que pasa ? Estación tezonco— Lucero Nuñez Vasquez (@LucerojaelNunez) November 22, 2025
Inicio de operaciones del Metro CDMX Hoy 22 de noviembre de 2025
El Metro CDMX inició operaciones con normalidad en las 12 líneas del sistema. Recuerda: la Línea 1 ya presenta un servicio normal, después del cierre parcial por trabajos de modernización entre Observatorio y Salto del Agua. El tramo operativo va de Pantitlán a Pino Suárez.
¡Buenos días!, en estos momentos iniciamos el servicio. En la Ciudad de México esperamos una temperatura Máx. 26° C Mín. 12° C. pic.twitter.com/6J4w4POPC0— MetroCDMX (@MetroCDMX) November 22, 2025