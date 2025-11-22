Marchas en CDMX: Manifestaciones hoy sábado 22 de noviembre de 2025 | Manifestantes en Eje Central
Consulta las marchas y manifestaciones programadas para hoy, sábado 22 de noviembre de 2025, en CDMX. Entérate de horarios, rutas y afectaciones viales.
¡Toma tus precauciones! Sigue este minuto a minuto EN VIVO de Fuerza Informativa Azteca acerca de las marchas y concentraciones en CDMX durante la jornada de hoy sábado 22 de noviembre de 2025.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México da a conocer las movilizaciones y marchas previstas durante la jornada de hoy sábado 22 de noviembre de 2025. Aquí te mantenemos informado acerca de qué vialidades pueden resultar afectadas, así como de cuáles serán las movilizaciones y concentraciones en CDMX; todo para que te sea más fácil planear tu camino.
¡Ojo automovilistas! Hoy es el cierre nocturno en Circuito Interior
El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México recuerda a los automovilistas de la Ciudad de México que a partir de hoy se llevarán a cabo trabajos en vía de enlace de metro Oceanía de la Línea B a Línea 5.
#TarjetaInformativa: El Metro recuerda a los automovilistas que llevará a cabo trabajos en vía de enlace de Oceanía de la Línea B a Línea 5.
Auto descompuesto en Autopista Urbana Sur
¡Precaución! La Autopista Urbana Sur informa acerca de un "vehículo detenido en rampa de entrada Boulevard de La Luz dirección Tepepan, se envía unidad de apoyo".
Precaución, vehículo detenido en rampa de entrada Boulevard de La Luz dirección Tepepan, se envía unidad de apoyo
Manifestantes en Eje Central
¿Qué pasa en Eje Central? El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informa sobre una concentración de personas sobre Eje Central Lázaro Cárdenas y Avenida Ricardo Flores Magón, en la alcaldía Cuauhtémoc. La alternativa vial es Guerrero y Manuel González.
#PrecauciónVial | Concentración de personas sobre Eje Central Lázaro Cárdenas y Av. Ricardo Flores Magón, Tlatelolco, alcaldía Cuauhtémoc. #AlternativaVial Guerrero y Manuel González.
Manifestaciones y movilizaciones de hoy 22 de noviembre de 2025
¿Cuántas marchas hoy? Conforme a la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), hoy sábado 22 de noviembre de 2025, se tienen previstas 1 marchas, 5 concentraciones y 23 eventos de esparcimiento en diversos puntos de la CDMX.
#CiudadSegura |📱Consulta la agenda de movilizaciones programadas para este sábado 22 de noviembre en la #CiudadDeMéxico.
🔎 Ingresa a: https://t.co/bgKCeDlz3q pic.twitter.com/dI1Y0olIs0