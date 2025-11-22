Marchas en CDMX: Manifestaciones hoy sábado 22 de noviembre de 2025 | Manifestantes en Eje Central

¡Toma tus precauciones! Sigue este minuto a minuto EN VIVO de Fuerza Informativa Azteca acerca de las marchas y concentraciones en CDMX durante la jornada de hoy sábado 22 de noviembre de 2025.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México da a conocer las movilizaciones y marchas previstas durante la jornada de hoy sábado 22 de noviembre de 2025. Aquí te mantenemos informado acerca de qué vialidades pueden resultar afectadas, así como de cuáles serán las movilizaciones y concentraciones en CDMX; todo para que te sea más fácil planear tu camino.

