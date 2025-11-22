¡Lanzan petardos en Metro de CDMX! Caos en Villa de Aragón de la Línea B | VIDEO

Usuarios de la Línea B del Metro de la Ciudad de México (CDMX) vivieron momentos de susto esta noche dentro de las instalaciones de la estación Villa de Aragón, donde se registraron detonaciones por petardos.

Los reportes indican que un grupo de jóvenes presuntamente lanzaron petardos al interior del Metro. Las imágenes quedaron registradas en video y fueron compartidas en redes sociales.

Captan momento exacto de detonaciones en Metro Villa de Aragón

Los hechos ocurrieron en una de las Líneas más usadas porque conecta a la Ciudad de México con el Estado de México, al ofrecer servicio de Ciudad Azteca, en el municipio de Ecatepec, a Buenavista, en la alcaldía Cuauhtémoc.

En el video, grabado desde un automóvil que circulaba por la Avenida 608, se observa a varios jóvenes entrar corriendo a la zona del andén, mientras un tren se encontraba varado con dirección a Buenavista. Otras personas, por su parte, se refugiaron junto al muro de las escaleras.

#LoÚltimo | Momentos de alarma vivieron usuarios de la estación Villa de Aragón, de la Línea B del #MetroCDMX, cuando un grupo de jóvenes presuntamente lanzaron petardos contra las instalaciones.



Al respecto, el Sistema de Transporte indicó que un grupo de jóvenes ingresaron… pic.twitter.com/y35SccRZQH — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 22, 2025

¿Qué ha dicho el Metro de CDMX por petardos en Villa de Aragón?

Al respecto, el Sistema de Transporte Colectivo indicó que un grupo de jóvenes ingresaron corriendo tras una presunta riña ocurrida al exterior minutos antes de las nueve de la noche.

Sin embargo, pese a que en las estaciones hay policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) asignados, no hubo detenidos por explotar los artefactos. El servicio, en tanto, opera con normalidad.

"Alrededor de las 20:40 horas ingresó un grupo de jóvenes corriendo tras una presunta riña ocurrida al exterior con otro grupo; no se registraron afectaciones al servicio ni a las instalaciones. Personal de seguridad permanece en la zona. Todas las estaciones de la Línea B continúan abiertas y brindando servicio con regularidad", respondió el Metro.

Afuera de la estación Villa de Aragón de la Línea B del Metro se encuentran al menos dos planteles educativos cerca: el Instituto Tecnológico de Gustavo A. Madero y el Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios (CETis) 54 "Guadalupe Victoria".

