Una trabajadora de limpieza de una primaria murió al ser atacada por una jauría de 13 perros dentro de una primaria en el Estado de México (Edomex) en la que trabajaba, sin embargo, dos de sus nietos, quienes se encontraban en ese momento, también fueron mordidos.

Dos personas presuntamente implicadas en este lamentable caso ocurrido en el municipio de Huehuetoca, fueron detenidas por agentes de la Fiscalía General de Justicia estatal.

Los detenidos son Verónica “N”, directora de la escuela, y Víctor Alberto “N”, conserje de dicha institución, quienes son investigados por su posible participación en el delito de homicidio culposo.

¿Qué se sabe del ataque de la jauría de perros en escuela de Edomex?

El 9 de octubre, elementos de la Comisaría de Seguridad Pública y Vialidad recibieron una alerta por el ataque de una jauría de perros al interior de una escuela primaria ubicada en el Fraccionamiento Ex hacienda de Xalpan.

La víctima acudió en compañía de sus nietos de 10 años al plantel educativo para realizar labores de limpieza, como parte de las actividades que se les solicitan a los padres antes del ingreso de los alumnos.

Sin embargo, fue atacada por 13 perros mestizos, que le ocasionaran lesiones en diversas partes del cuerpo provocándole la muerte, y también atacaron a sus dos nietos, a quienes les causaron lesiones por mordeduras y rasguños, por lo que fueron trasladados a las instalaciones del DIF en Huehuetoca para su atención médica.

Encarcelan a dos por ataque a jauría de perros en primaria en Huehuetoca

Ambos niños fueron certificados con lesiones primeras y actualmente se encuentran bajo los cuidados de su madre. Una vez realizados los periciales correspondientes, el cuerpo de la víctima fue restituido a sus familiares.

Los perros se encontraban al interior del plantel educativo, previa autorización de Verónica “N” y bajo el cuidado de Víctor Alberto “N”. Actualmente, los animales quedaron bajo resguardo del Centro de Adopción y Bienestar Animal de Huehuetoca.

Por estos hechos, ambos sujetos fueron puestos a disposición del Agente del Ministerio Público quien inició la investigación por su probable participación en el delito de homicidio culposo y lesiones, por lo que fueron ingresados al Centro de Prevención y Reinserción Social de Cuautitlán en espera de que la Autoridad Judicial determine su situación jurídica.

