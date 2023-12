Se cumple un año de la muerte de Miguel Barbosa; ¿qué causó su fallecimiento?

Miguel Barbosa Huerta, gobernador de Puebla, murió a los 63 años de edad, un día como hoy pero de 2022, noticia que dio a conocer el presidente Andrés Manuel López Obrador, en sus redes sociales. A un año de su fallecimiento esto es lo que se sabe sobre de las causas de su deceso.

El mandatario difundió un mensaje en redes sociales en el que lamentaba el fallecimiento de Barbosa Huerta y explicaba que había sido la esposa del poblano quien le confirmó la noticia.

Lamento mucho el fallecimiento de mi compañero Miguel Barbosa Huerta, gobernador del estado del Puebla. Acabo de hablar con su esposa Rosario, le expresé mi tristeza y hago extensivo mi más profundo pésame a familiares, amigos y a su pueblo. — Andrés Manuel (@lopezobrador_) December 13, 2022

En redes sociales, las reacciones no se hicieron esperar, políticos, funcionarios, empresarios expresaron su pésame por la muerte del político, quien en ese momento era gobernador de Puebla.

Un día después de su muerte Miguel Barbosa tenía programado presentar su Cuarto Informe de Gobierno, lo cual ya no ocurrió.

¿De qué murió Miguel Barbosa, ex gobernador de Puebla?

La última vez que Miguel Barbosa apareció en un acto público fue el 11 de diciembre, dos días antes de su muerte.

Asistió al Centro Integral de Asistencia de la Angelópolis, donde entregó 200 patrullas a 111 presidentes municipales.

Sin embargo, ya dejaba ver que su estado de salud no era el óptimo, se quejaba de un dolor en el brazo por lo que le estaban dando una terapia.

“Me están dando un masajito a mi mano izquierda, no crean que es algo grave. Me duele, del codo a la mano, a la mano izquierda, pero para eso tengo a la señora, ¿verdad? que me da masajito. Pero aquí estoy y voy a estar con mucha resolución, con decisiones firmes, claras”, declaro en el acto público.

Al concluir el acto, el gobernador, que ya tenía algunas complicaciones médicas causadas por la diabetes que padecía desde hace algunos años, se fue a su casa con la promesa de encabezar desde Casa Aguayo su habitual conferencia matutina del día lunes.

La Coordinación General de Comunicación Social y Agenda Digital del estado informó a los reporteros de la fuente que la conferencia se cancelaba por los festejos a la Virgen de Guadalupe, pero sí asistiría a la reapertura del Museo Barroco a las 18 horas, sin embargo no acudió.

Para entonces ya se especulaba sobre el estado de salud del entonces gobernador y a la mañana siguiente se reportaba en redes sociales que vecinos a la casa del mandatario vieron ambulancias y patrullas desde muy temprano.

Poco después, Miguel Barbosa llegaba al Hospital de Traumatología y Ortopedia en San Pablo Xochimehuacan, aunque su gobierno insistí en que estaba “estable y sin complicaciones”.

Al hospital llegó un helicóptero marca Bell 406 de color rojo para ser trasladado a la Ciudad de México ante la gravedad de su estado de salud.

Más tarde, trascendió que el entonces gobernador de Puebla, sufrió un paro cardiorespiratorio y un derrame cerebral.

A las 15 horas los reporteros de la fuente llegaron a Casa Puebla a donde fueron citados para un convivio navideño que Miguel Barbosa encabezaría, pero el gobernador no llegó.

Minutos más tarde, López Obrador confirmó el deceso del mandatario y militante de Morena.