Crueldad sin límites: envenenan a 15 perritos y los tiran a un basurero de Paracho, Michoacán

¡Que no quede impune! En Paracho, municipio ubicado en el centro de Michoacán, alrededor de 15 perritos fueron envenenados cerca de la Plaza Principal.

El hecho desató indignación entre vecinos y colectivos de animales, quienes exigieron a la Fiscalía estatal una investigación a fondo por este ataque totalmente inhumano.

Fiscalía de Michoacán abre investigación por crueldad animal en Paracho

A través de la Fiscalía Regional de Uruapan, las autoridades confirmaron que, tras recibir diversos reportes ciudadanos, personal ministerial acudió al basurero municipal de Paracho, donde fueron localizados los cuerpos de los caninos.

Según vecinos, los perritos solían frecuentar la zona centro del municipio; algunos habían sido rescatados o esterilizados por brigadas. Sin embargo, durante la mañana y noche del lunes 6 de octubre, varios de ellos fueron hallados agonizando, con espuma en el hocico; signos evidentes de envenenamiento.

Los cuerpos fueron levantados y trasladados al Servicio Médico Forense, donde especialistas realizarán los estudios periciales correspondientes para determinar las causas exactas de su muerte.

Indignación en Paracho: colectivos piden no encubrir a nadie

El Comité Animalista de Paracho emitió un pronunciamiento en el que condenó el envenenamiento masivo y denunció que, durante la madrugada, los cuerpos fueron retirados y la plaza limpiada, lo que, según afirmaron, podría representar un intento por ocultar el delito.

El colectivo exigió a las autoridades municipales y estatales recurrir a las grabaciones de cámaras de seguridad para identificar a los responsables y evitar que el caso quede impune.

“Todos ellos convivían pacíficamente en la plaza, protegidos por la comunidad y por las normas que los reconocen como seres sintientes, capaces de amar, recordar y establecer lazos de solidaridad” fue parte del comunicado donde piden todo el peso de la ley para estos actos horrorosos.

Por su parte, el Gobierno Municipal de Paracho emitió un comunicado en el que expresaron su rechazo y reiteraron su compromiso de colaborar con la Fiscalía para esclarecer el caso.

¿Qué sanciones contempla la ley por crueldad animal en Michoacán?

De acuerdo con el Código Penal de Michoacán, los actos de maltrato o crueldad animal se castigan con penas que van de uno a cuatro años de prisión, además de multas de hasta 500 días de salario.

Aunque la ley dice proteger a los animales, en varias ocasiones se ha visto que estos actos contra seres indefensos quedan impunes o no alcanzan la justicia necesaria.

En un país que asegura velar por el bienestar animal, este tipo de delitos debería castigarse con mayor severidad, ya que no hay justificación alguna para quienes atacan a seres que no pueden defenderse, y que solo buscan recibir amor y cariño.