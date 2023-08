Familia de Milagros desconoce quién es el hombre que la apuñaló en León

Justo el 10 de agosto, el día en que fue apuñalada en León, Guanajuato, Milagros cumplió 40 años y su familia la esperaría para celebrarla, pero el momento no llegó, murió desangrada en la calle cuando apenas amanecía; hoy su familia exige justicia y que localicen al homicida a quien dicen no conocer.

El sueño de Milagros Montserrat era ser enfermera y formar una familia, pero el delincuente truncó sus sueños al asesinarla sin piedad.

En el video en el que se observa como fue asesinada, se escucha que la mujer le dice al hombre que intenta amagarla: “No tengo nada, te lo juro que no tengo nada”

VIDEO: Mujer muere apuñalada tras resistirse a un asalto en León, Guanajuato

Milagros era cajera en un supermercado cercano a la colonia Granada en León, Guanajuato donde ella vivía. Todos los días tomaba la calle Lago de Zumpango para llegar a su trabajo y fue justo en esa calle donde ocurrió la tragedia.

El reloj de la cámara de seguridad que captó el momento marcaba las 6 de la mañana con 34 minutos cuando este criminal atacó a Milagros, provocándole heridas que terminaron con su vida.

“Esta era la ruta, lo cotidiano, pues de su casa hacia un trayecto, caminaba tres, cinco cuadras llegaba a su lugar de trabajo”, relata Julio César, hermano de Milagros.

Ese día su familia había “pensado hacerle su comida darle su abrazo y así (...) Algo que no se espera cualquier persona con algún familiar que le pase algo tan grave”, lamenta su hermano.

¿Qué sabe la familia del feminicida de Milagros?

Con total saña la apuñaló y con frialdad este asesino la abandonó, Milagros murió desangrada en el lugar del ataque, hoy su familia exige que se le castigue con todo el peso de la ley.

“Que den con la persona que le causó el daño a mi hermana y librar también a otras mujeres... Tenía sus planes tenía su casa y tenía sus planes como cualquier persona de formar su familia de superarse...”, exigió y recordó Julio César.

Sobre el móvil de ataque aún autoridades desconocen si se trató de un asalto o de un ataque directo. El delincuente no se llevó ninguna de las pertenencias de Milagros.

Julio César aseguró que no conocen el feminicida de la mujer: “No, no, totalmente desconocido pues vimos la imagen y quisimos así como asimilar un poquito o hacer parentesco con los rasgos o características de las persona la complexión y así el tipo de vestimenta pero pues no, no del todo estamos ciertos de que haya sido en específico una persona...”.

Estamos en la calle donde lamentablemente Milagros perdió la vida en manos de un desgraciado que la apuñaló tras resistirse al asalto.



El sujeto ha sido plenamente identificado y su casa supuestamente habría sido cateada.



Reporta Wenceslao Martínez en Nosotros, Ustedes y… pic.twitter.com/zQ40xK8Bc2 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 11, 2023

Buscan al homicida de Milagros

Hasta ahora el sujeto no ha sido detenido y que las autoridades del estado de Guanajuato los buscan. Por las cámaras de seguridad se conoce su rostro y es por ello que las autoridades piden la colaboración de la ciudadanía para dar con su paradero.

🔴 Condenamos el Feminicidio de Milagros, registrado esta mañana en la ciudad de León.



Desde el momento en que se tuvo conocimiento de los hechos la #FiscalíaGuanajuato trabaja para la localización y captura del agresor. #TuParticipaciónEsImportante #SiLoReconocesDenúncialo pic.twitter.com/Pf9tfHhGMv — Fiscalía General del Estado de Guanajuato (@FGEGUANAJUATO) August 11, 2023

Incluso, el gobernador de Guanajuato Diego Sinhue Rodríguez Vallejo dijo que el crimen de Milagros no quedará impune.

“No quedará impune el cobarde ataque donde Milagros perdió la vida en la ciudad de León. Hago un enérgico llamado a la @FGEGUANAJUATO para que se detenga al responsable y se le lleve ante la justicia, le pido a la sociedad que nos brinde cualquier información que ayude a su localización lo antes posible. Mi solidaridad y apoyo a su familia”, escribió en Twitter.

No quedará impune el cobarde ataque donde Milagros perdió la vida en la ciudad de León.



Hago un enérgico llamado a la @FGEGUANAJUATO para que se detenga al responsable y se le lleve ante la justicia, le pido a la sociedad que nos brinde cualquier información que ayude a su… pic.twitter.com/wp0yjpABy7 — Diego Sinhue Rodríguez Vallejo (@diegosinhue) August 11, 2023

El director de Seguridad Pública de León indicó que Mario Bravo solicitó el apoyo “a toda la ciudadanía que si alguien lo ubica lo conoce o sabe quién es que por favor nos manden al 911 o en redes sociales del municipio”.

En redes sociales empezaron a circular fotografías y datos personales del presunto feminicida a quien identifican como Miguel, sin embargo, las autoridades no han confirmado esta información.

Trascendió que el domicilio del presunto feminicida fue cateado por autoridades ministeriales en la colonia Moderna, sin embargo el sujeto no ha sido localizado.