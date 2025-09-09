VIDEO: Nueva ministra de Salud de Suecia se desploma en plena conferencia

Durante la presentación a medios de la nueva ministra de Salud de Suecia, Elisabet Lann, la funcionaria se desplomó en pleno escenario este 9 de septiembre de 2025.

El hecho sucedió alrededor de las 16:15 horas, tiempo local, 8:15 horas, tiempo del centro de México, de este martes. En la conferencia de prensa estaba también el primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson, la ministra de energía y Empresa, Ebba Busch, así como el ministro de Asuntos Sociales, Jakob Forssmed.

VIDEO: Así se desplomó la ministra de Salud en Suecia

Los tres funcionarios del gabinete de Suecia dieron la bienvenida a Elisabet Lann, y la nueva ministra comienza a pronunciar algunas palabras, pero pocos instantes después, cae sobre el atril transparente y termina por desplomarse al suelo cuando le ceden la palabra a Forssmed.

El resto de ministros acuden para ayudar a Lann, la primera que le prestó auxilio fue la ministra de Energía.

Otros asistentes al evento se levantan para tratar de atender a la ministra. Tras unos instantes, la transmisión oficial del evento quedó interrumpida. Periodistas locales aseguran que Elisabet Lann fue sacada del recinto instantes después de que cayó.

Minutos después de lo sucedido, los cuatro ministros volvieron al salón, comentaron lo sucedido y terminaron la conferencia de prensa.

¿Cómo está la ministra de Salud de Suecia?

Elisabet Lann declaró a medios locales que este fue un día poco usual para ella y que sufrió una baja de glucosa, por lo que cayó al suelo.

“Este no fue realmente un martes normal, y esto es lo que puede pasar cuando tienes un nivel bajo de azúcar en la sangre”, mencionó

¿Cómo se siente una persona cuando se le baja el azúcar?

Un nivel de azúcar en sangre inferior a los 70mg/dL es considerado bajo, por lo cual puede ser considerado dañino para las personas. Las personas pueden experimentar visión borrosa, dolor de cabeza, sudoración, nerviosismo, cansancio o debilidad, así como hormigueo o entumecimiento de la piel, entre otros síntomas.

Este proceso, llamado hipoglucemia, puede ocurrir debido a los siguientes factores, de acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos: