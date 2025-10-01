¡Todos la buscan! El precio de la moneda conmemorativa de 100 años de Banxico, dónde conseguirla

El Banco de México (Banxico) lanzó una moneda conmemorativa por los cien años de la institución financiera, la cual ha causado gran interés entre los coleccionistas y el público en general, pero ¿en dónde conseguirla y cuánto cuesta?

¿Dónde comprar la moneda conmemorativo de Banxico?

La nueva moneda conmemorativa de Banxico será de emisión limitada, por lo que las y los ciudadanos podrán conseguirla únicamente en los distribuidores autorizados de la institución.

Entre ellos están la Casa de Moneda de México, así como el Museo Interactivo de Economía.

Por su parte, los billetes de los 100 años de Banxico, de 50,100, 200, 500 y mil pesos, serán puestos a circulación para poder ser utilizados como un medio de pago.

Precio de la moneda conmemorativa de los 100 años de Banxico

¡A preparar la cartera! A través de un comunicado oficial, el Banco de México aseguró que la moneda conmemorativa de la institución confirmó que el valor nominal es de $10 pesos.

El #BancodeMéxico celebra su 100 aniversario con una moneda conmemorativa. Su diseño refleja con orgullo un siglo de compromiso con México.#100AniversarioBanxico pic.twitter.com/PBgwLXAqzb — Banco de México (@Banxico) August 25, 2025

Características de la moneda conmemorativa de Banxico

¡De colección! La moneda conmemorativa de los 100 años de Banxico esta hecha de plata y fue acuñada por la Casa de Moneda de México; estas son las características del ejemplar.



Forma: Circular

Diámetro: 48.0mmm

Peso: 62.206 gramos

Contenido: 1 onzas troy de plata pura

Canto: Estirado

Al anverso de la moneda está el Escudo Nacional en relieve con la leyenda “Estados Unidos Mexicanos"; incluye la reproducción de diferentes escudos creados a lo largo de la historia de México, junto con el águila que se encuentra en la parte central de la primera página del Códice Mendocino.

En el reverso, se muestra el edificio principal del Banco de México, acompañado de la leyenda “100. 1925-2025. BANCO DE MÉXICO”. En el borde superior se encuentra la leyenda: “CENTENARIO DE LA FUNDACIÓN DEL BANCO DE MÉXICO”.

Puesta en circulación de una moneda de plata y billetes conmemorativos del Centenario de la fundación del Banco de México https://t.co/JklcDttyPA — Banco de México (@Banxico) August 25, 2025

¿Cómo saber el valor de una moneda antigua?

Para que una moneda antigua sea considerada valiosa para la numismática, deben tener algunos detalles que las distingan de los demás ejemplares, convirtiéndolas en piezas únicas, dándole un gran peso a detalles como el año de acuñación e incluso errores de fabricación.

