Las persecuciones a alta velocidad son constantes en Estados Unidos: desde la histórica persecución a O.J. Simpson transmitida en televisión en vivo hasta otra serie de fugitivos que huyen de la justicia. Sin embargo, en Ohio sucedió un peculiar evento donde la policía local tuvo que seguirle el paso de cerca a una enorme calabaza inflable.

Esto pasó el miércoles 8 de octubre de 2025 en la ciudad de Parma Heights, en el condado de Cuyahoga, donde los agentes tuvieron que perseguir una gigante calabaza, la cual estaba en el jardín de una casa como decoración para las próximas fiestas de Halloween.

VIDEO: Así persiguieron a un inflable de calabaza en Ohio, Estados Unidos.

En un inicio, el Departamento de Policía de Parma Heights compartió un par de fotografías donde señalaba que sus agentes tuvieron que perseguir el inflable de calabaza.

La publicación en sus redes sociales señala que la persecución ocurrió la mañana de dicho miércoles. “La calabaza fue rápidamente detenida y devuelta a su dueño sin incidentes. ¡Otro ejemplo de cómo nuestros oficiales van más allá, incluso con la decoración de temporada!”, mencionó el departamento de policía.

“El carruaje de Cenicienta”: La cómica versión de la Policía de Parma Heights

Sin embargo, no todo quedó ahí. Después de varios comentarios de otras personas que pedían un video del momento, las autoridades compartieron los videos de las cámaras corporales de ello.

“Los oficiales pueden confirmar que el carruaje de Cenicienta de hecho se convirtió en calabaza justo después de media noche en Parma Heights”, añadió como comentario la policía local.

El inflable estaba rondando por las calles de la comunidad de Ohio, hasta que un policía y un peatón detuvieron su paso y terminaron por acorralarlo.

Poco después, la policía metió la decoración de Halloween a la parte trasera de una patrulla y la trasladó al jardín del propietario, sin incidentes mayores que reportar.

