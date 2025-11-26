Crimen pone arder 14 autos y siembra terror en Tabasco tras operativo en penal de Macuspana
Terror en Tabasco: Criminales quemaron 14 vehículos y lanzaron ponchallantas en Villahermosa; es respuesta al traslado de 27 reos peligrosos de Macuspana.
Una madrugada de caos y violencia se vivió en el municipio de Centro, Tabasco, donde grupos criminales incendiaron al menos 14 vehículos y bloquearon carreteras con ponchallantas.
Estos ataques, que afectaron agencias automotrices y talleres, fueron la respuesta directa del crimen organizado ante un operativo de autoridad realizado horas antes, en el que se trasladó a 27 reos generadores de violencia del penal de Macuspana y se detuvo a un líder criminal apodado "El Caníbal".
Ataques simultáneos en Tabasco
Los criminales actuaron en grupo y con un modus operandi ya conocido en la región: llegaron a los establecimientos, rociaron combustible y prendieron fuego a las unidades para después huir.
El saldo preliminar de los daños es devastador:
- Ocho vehículos incendiados en una agencia automotriz ubicada en la ranchería Anacleto Canabal.
- Cuatro unidades quemadas en un taller mecánico de la misma localidad.
- Un automóvil incendiado en la colonia Atasta de Serra.
Para frenar la respuesta policial, los delincuentes arrojaron artefactos ponchallantas sobre la carretera Villahermosa-Cárdenas, causando daños a un número indeterminado de vehículos particulares.
Ola de terror | La madrugada de este miércoles regresó la ola de violencia criminal al municipio de Centro, #Tabasco, con ataques coordinados contra establecimientos que resultaron en la quema de al menos 14 vehículos.— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 26, 2025
Los incidentes más graves ocurrieron en una agencia… pic.twitter.com/QENr27y6ue
¿Qué pasó en Tabasco? La respuesta a la ola de caos en la madrugada
La Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica (FIRT) Olmeca confirmó que la violencia fue una reacción a sus acciones estratégicas. Horas antes de los incendios, las autoridades ejecutaron dos golpes clave:
- El traslado de 27 reos de alta peligrosidad del penal de Macuspana al de Huimanguillo.
- La detención de cuatro presuntos delincuentes en Centro, entre ellos un sujeto apodado "El Caníbal", considerado de alta peligrosidad.
Las autoridades aseguraron que el orden fue restablecido en "breve tiempo" y que continuarán con los operativos para desarticular a los grupos delincuenciales que operan en la entidad.
"En respuesta a esta acción de autoridad, la madrugada de este miércoles 26 de noviembre se registraron hechos de violencia como la quema de vehículos y la aparición de poncha llantas, los cuales fueron atendidos por las distintas corporaciones y el orden se restableció en breve tiempo", señaló la FIRT Olmeca en el comunicado.