Crimen pone arder 14 autos y siembra terror en Tabasco tras operativo en penal de Macuspana

Una madrugada de caos y violencia se vivió en el municipio de Centro, Tabasco, donde grupos criminales incendiaron al menos 14 vehículos y bloquearon carreteras con ponchallantas.

Estos ataques, que afectaron agencias automotrices y talleres, fueron la respuesta directa del crimen organizado ante un operativo de autoridad realizado horas antes, en el que se trasladó a 27 reos generadores de violencia del penal de Macuspana y se detuvo a un líder criminal apodado "El Caníbal".

Ataques simultáneos en Tabasco

Los criminales actuaron en grupo y con un modus operandi ya conocido en la región: llegaron a los establecimientos, rociaron combustible y prendieron fuego a las unidades para después huir.

El saldo preliminar de los daños es devastador:



Ocho vehículos incendiados en una agencia automotriz ubicada en la ranchería Anacleto Canabal.

en una agencia automotriz ubicada en la ranchería Anacleto Canabal. Cuatro unidades quemadas en un taller mecánico de la misma localidad.

en un taller mecánico de la misma localidad. Un automóvil incendiado en la colonia Atasta de Serra.

Para frenar la respuesta policial, los delincuentes arrojaron artefactos ponchallantas sobre la carretera Villahermosa-Cárdenas, causando daños a un número indeterminado de vehículos particulares.

Ola de terror | La madrugada de este miércoles regresó la ola de violencia criminal al municipio de Centro, #Tabasco, con ataques coordinados contra establecimientos que resultaron en la quema de al menos 14 vehículos.



Los incidentes más graves ocurrieron en una agencia… pic.twitter.com/QENr27y6ue — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 26, 2025

¿Qué pasó en Tabasco? La respuesta a la ola de caos en la madrugada

La Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica (FIRT) Olmeca confirmó que la violencia fue una reacción a sus acciones estratégicas. Horas antes de los incendios, las autoridades ejecutaron dos golpes clave:



El traslado de 27 reos de alta peligrosidad del penal de Macuspana al de Huimanguillo.

del penal de Macuspana al de Huimanguillo. La detención de cuatro presuntos delincuentes en Centro, entre ellos un sujeto apodado "El Caníbal", considerado de alta peligrosidad.

Las autoridades aseguraron que el orden fue restablecido en "breve tiempo" y que continuarán con los operativos para desarticular a los grupos delincuenciales que operan en la entidad.

"En respuesta a esta acción de autoridad, la madrugada de este miércoles 26 de noviembre se registraron hechos de violencia como la quema de vehículos y la aparición de poncha llantas, los cuales fueron atendidos por las distintas corporaciones y el orden se restableció en breve tiempo", señaló la FIRT Olmeca en el comunicado.

