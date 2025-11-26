Logo InklusionSitio accesible
FUERZA INFORMATIVA AZTECA
En Vivo

Crimen pone arder 14 autos y siembra terror en Tabasco tras operativo en penal de Macuspana

Terror en Tabasco: Criminales quemaron 14 vehículos y lanzaron ponchallantas en Villahermosa; es respuesta al traslado de 27 reos peligrosos de Macuspana.

Queman vehículos y lanzan ponchallantas en Tabasco tras traslado de reos
Queman vehículos y lanzan ponchallantas en Tabasco tras traslado de reos|FIA
Notas
Estados
Escrito por: Carlos Alberto Pérez
Compartir nota

Una madrugada de caos y violencia se vivió en el municipio de Centro, Tabasco, donde grupos criminales incendiaron al menos 14 vehículos y bloquearon carreteras con ponchallantas.

Estos ataques, que afectaron agencias automotrices y talleres, fueron la respuesta directa del crimen organizado ante un operativo de autoridad realizado horas antes, en el que se trasladó a 27 reos generadores de violencia del penal de Macuspana y se detuvo a un líder criminal apodado "El Caníbal".

Ataques simultáneos en Tabasco

Los criminales actuaron en grupo y con un modus operandi ya conocido en la región: llegaron a los establecimientos, rociaron combustible y prendieron fuego a las unidades para después huir.

El saldo preliminar de los daños es devastador:

  • Ocho vehículos incendiados en una agencia automotriz ubicada en la ranchería Anacleto Canabal.
  • Cuatro unidades quemadas en un taller mecánico de la misma localidad.
  • Un automóvil incendiado en la colonia Atasta de Serra.

Para frenar la respuesta policial, los delincuentes arrojaron artefactos ponchallantas sobre la carretera Villahermosa-Cárdenas, causando daños a un número indeterminado de vehículos particulares.

¿Qué pasó en Tabasco? La respuesta a la ola de caos en la madrugada

La Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica (FIRT) Olmeca confirmó que la violencia fue una reacción a sus acciones estratégicas. Horas antes de los incendios, las autoridades ejecutaron dos golpes clave:

  • El traslado de 27 reos de alta peligrosidad del penal de Macuspana al de Huimanguillo.
  • La detención de cuatro presuntos delincuentes en Centro, entre ellos un sujeto apodado "El Caníbal", considerado de alta peligrosidad.

Las autoridades aseguraron que el orden fue restablecido en "breve tiempo" y que continuarán con los operativos para desarticular a los grupos delincuenciales que operan en la entidad.

"En respuesta a esta acción de autoridad, la madrugada de este miércoles 26 de noviembre se registraron hechos de violencia como la quema de vehículos y la aparición de poncha llantas, los cuales fueron atendidos por las distintas corporaciones y el orden se restableció en breve tiempo", señaló la FIRT Olmeca en el comunicado.

TabascoViolencia en México

Notas