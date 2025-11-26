Hallazgo trágico: Localizan sin vida al futbolista y promotor Iván Gómez Tirado, desaparecido en bar de Guerrero

La madrugada del sábado marcó el inicio de la búsqueda urgente del futbolista y promotor deportivo, Iván Gómez Tirado, quien fue reportado como desaparecido en un bar de la colonia Tepeyac en Tlapa, Guerrero. De acuerdo con sus familiares, el joven fue visto por última vez en el establecimiento conocido como "La Jungla", donde presuntamente delincuentes armados irrumpieron y lo sacaron por la fuerza.

Desde ese momento su paradero se convirtió en una incógnita que activó reportes oficiales, llamados ciudadanos y un operativo que avanzó contrarreloj.

Realizan operativo tras reporte del futbolista y promotor desaparecido en un bar de Tlapa

Tras estos reportes, la Fiscalía General del Estado emitió una ficha oficial para localizarlo; elementos de la policía municipal y agentes de investigación participaron en un operativo que se extendió por distintas zonas del municipio.

Fue hasta la mañana del lunes, cuando autoridades localizaron un cuerpo en un terreno baldío ubicado a un costado de la carretera Tlapa–Metlatonoc, en la colonia El Ahuaje. La zona fue acordonada mientras peritos realizaron las primeras diligencias; más tarde se confirmó que se trataba de Iván Gómez Tirado.

Hallazgo del joven futbolista y promotor desaparecido levantado en bar 'La Jungla'

El cuerpo fue hallado semidesnudo, con prendas que coincidían con la descripción difundida en el reporte de búsqueda. Posteriormente, fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde familiares acudieron para la identificación formal.

La Fiscalía estatal informó que se abrió una carpeta de investigación por homicidio doloso, y que continuará recabando datos para esclarecer lo ocurrido desde su desaparición en el bar hasta el hallazgo del cuerpo; no se descarta ninguna línea de investigación.

El caso generó consternación en la comunidad deportiva de Tlapa, donde Iván era reconocido por su labor como jugador y promotor deportivo. Su familia pidió que el proceso avance con rapidez y que se esclarezcan las circunstancias en las que perdió la vida.

Hallan sin vida a Iván Gómez Tirado, futbolista y promotor deportivo que fue reportado como desaparecido en bar de Guerrero|Captura de pantalla

Así puedes pedir una ficha de búsqueda para una persona desaparecida

Las desapariciones ocurren en cualquier parte de México y, si tienes que atravesar por ese lamentablemente situación como la ocurrida en Guerrero, primeramente debes acudir a la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) o a la Comisión Local de Búsqueda (CLB) del estado donde ocurrió la desaparición.

También puedes agilizar el trámita reportarlo ante la Fiscalía local o federal; en caso de que te ubiques en la Ciudad de México, por ejemplo, la Comisión de Búsqueda recibe reportes de forma gratuita:



Presencial: Calle República de Cuba 43, colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX.



Telefónicamente: 55 6357 8079 o 55 6357 9282.



Por email: comisionbusquedadepersonas@cdmx.gob.mx



Locatel (5658 1111), Secretaría de Seguridad (5242 5100) o C5 (911).

Deberás proporcionar los datos completos como: nombre, edad, CURP, descripción física, fecha y lugar de desaparición, fotografía reciente, señas particulares, y contexto del caso.