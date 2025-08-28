Tragedia en Periférico: Conductor se detiene en plena vía y muere de un presunto infarto al volante

Un hombre de aproximadamente 55 años de edad perdió la vida durante la mañana de este jueves 28 de agosto, presuntamente a causa de un infarto fulminante, mientras conducía su vehículo sobre los carriles laterales de Periférico Sur, en la zona de Cuicuilco, en la alcaldía Coyoacán.

El incidente, que ocurrió en una de las vialidades más transitadas en el sur de la Ciudad de México (CDMX), provocó una intensa movilización de los servicios de emergencia y afectó considerablemente la circulación en dirección al norte de la ciudad. Al sitio se trasladó el equipo de Fuerza Informativa Azteca (FIA) para reportar lo sucedido.

¿Qué pasó en Periférico? Así fue el momento del colapso hoy

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor circulaba sobre la lateral de Periférico Sur cuando, justo en la incorporación hacia la avenida de los Insurgentes, detuvo por completo la marcha de su automóvil y fue bajando la velocidad hasta quedar completamente detenido.

Otros automovilistas que notaron la situación alertaron a las autoridades capitalinas. Al lugar llegaron paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), quienes revisaron al hombre y confirmaron que ya no contaba con signos vitales. La versión preliminar de los rescatistas apunta a que el fallecimiento se debió a un ataque agudo al miocardio.

#CDMX | Un hombre de aproximadamente 55 años de edad, perdió la vida a bordo de su vehículo, cuando circulaba sobre la lateral del periférico con dirección hacia el norte de la capital mexicana, en la zona de #Cuicuilco.



Emergencia en el sur de la CDMX por hombre sin vida en Periférico

Tras confirmarse el deceso, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) acordonaron la zona alrededor del vehículo para preservar la escena. Esta movilización generó una importante afectación vial sobre Periférico, principalmente para los conductores que provienen del oriente y se dirigen hacia el norte.

Al lugar también arribaron peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) para iniciar las diligencias correspondientes y realizar el levantamiento del cuerpo.

Si bien la principal hipótesis es una muerte por causas naturales, se realizará la necropsia de ley para determinar oficialmente la causa exacta del fallecimiento; mientras tanto, ya se lleva a cabo el contacto con sus familiares para notificar el lamentable suceso.

