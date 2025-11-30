¿Somos más caballeros de la noche? La presencia de Batman puede hacernos más amables, señala estudio

Ceder el asiento a quien lo necesita es una norma social en el Metro, pero ¿qué impulsa la amabilidad? Un estudio sugiere que podríamos necesitar la presencia de Batman.

Sí, claro, es un personaje de cómics, pero lo que los investigadores de la Università Cattolica del Sacro Cuore en Milán estudiaron fue el comportamiento de las personas para ayudar a los demás sin pedir nada a cambio. Su estudio fue publicado en la revista especializada npj Mental Health Research.

El análisis de los psicólogos parte de un experimento muy sencillo: analizar 138 viajes en Metro de Milán, en Italia, con la observación de una mujer aparentemente embarazada que entraba sola al vagón y registrar cuántas personas reaccionaban para ofrecerle el asiento.

El segundo experimento consistía en lo mismo, pero con un hombre disfrazado de Batman el cual entraba por otra puerta del vagón. Él no interactuaba con los pasajeros ni con la madre falsa, pero alteró el comportamiento del público.

Experimento en el Metro: la presencia de Batman aumenta la amabilidad

De 68 observaciones con Batman, 41 pasajeros (60.29%) ofrecieron su asiento, en comparación con 29 personas que lo cedieron de 70 casos (41.42%) sin la presencia del hombre disfrazado. Mujeres dominaron el gesto en ambos casos: 68.29% con Batman y 65.51% sin él.

La revelación: el 44% de los que ayudaron no vieron a Batman en el vagón

En entrevistas breves, 32 personas con Batman y 20 sin él explicaron sus motivos: el 53.12% y 50% destacaron la importancia de reconocer el embarazo, mientras que 28.12% y 30% citaron normas sociales, educación o seguridad. Sorprendentemente, 14 de los que ayudaron con Batman (43.75%) declararon no haberlo visto y de ellos nadie lo vinculó directamente a su acción.

¿Qué es el “efecto Batman” y cómo fomenta el comportamiento cooperativo?

Este “efecto Batman” sugiere que rupturas leves en la rutina, como apariciones inesperadas no amenazantes, promueven la cooperación al aumentar la atención en una situación.

Los autores proponen aplicaciones en espacios públicos, como intervenciones artísticas o campañas que rompan la monotonía para elevar la cooperación.

Otra explicación posible señala que la presencia del personaje refuerza valores culturales relacionados con el heroísmo, aunque los investigadores, liderados por Francesco Pagnini, destacan que esta hipótesis es difícil de sostener, debido a que una parte de quienes ayudaron a la mujer embarazada no percibieron de forma consciente al hombre disfrazado.

