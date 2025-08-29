Mujer intenta atacar con un cuchillo a médico del IMSS durante consulta en Chihuahua

Claudia T. G., una mujer de 45 años, fue detenida este martes por elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) con una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa. Tras atacar con un cuchillo a un médico del IMSS durante su consulta en Chihuahua.

Paciente intenta acuchillar a su médico en clínica del IMSS en Chihuahua

Los hechos ocurrieron el 28 de julio en la clínica número 04 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicada en la colonia Ávalos de la ciudad de Chihuahua, generando una fuerte indignación entre el personal de salud.

De acuerdo con la investigación ministerial, la mujer se encontraba en una consulta de rutina alrededor de las 09:00 horas, cuando de manera sorpresiva y sin motivo aparente, sacó una navaja e intentó apuñalar al doctor. Afortunadamente, el médico reaccionó a tiempo y logró cubrirse con una silla, evitando el ataque directo.

El personal de la Unidad Médica acudió de inmediato a auxiliar al médico y lograron someter a la agresora, mientras pedían el apoyo de las autoridades.

Tras el incidente, el médico agredido presentó la denuncia penal correspondiente ante la Fiscalía, lo que dio inicio a la investigación.

Finalmente, este martes, la mujer fue detenida y puesta a disposición de las autoridades. Después de varias semanas de seguimiento, el pasado sábado 23 de agosto, el Juez de Control del Distrito Judicial Morelos, conocedor de la causa penal 3376/2025, giró la orden de aprehensión contra Claudia T. G.