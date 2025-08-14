De tandas a rifas: así operaba “Toque Divino”, donde acudió Jaqueline Yamileth para una cirugía

Jaqueline Yamileth Briones Torres, una joven originaria de Saltillo, Coahuila, perdió la vida durante una cirugía estética en Nuevo León, que presuntamente había sido financiada mediante tandas por “Toque Divino”.

Tras darse a conocer el hecho, en redes sociales se reveló el esquema de esta financiadora que le prometía a sus clientes pagos cómodos para ayudarles a cumplir su “sueño”.

“Toque Divino” patrocinaba tandas y rifas en Nuevo León

La clínica “Toque Divino” ofrecía financiamientos de procedimientos estéticos mediante tandas y rifas en redes sociales, donde las jóvenes podían participar para ganar una cirugía, asegurando su lugar con un pago inicial.

La promesa era atractiva: “todo incluido” tras cumplir con los pagos semanales, que podían extenderse entre 48 y 60 semanas, dependiendo del tratamiento.

Entre los procedimientos ofrecidos con este esquema se encontraban:



Lipoescultura con transferencia a glúteo

Aumento de busto

Rinoplastia

Mommy makeover

Tummy tuck y manga gástrica.

Todo con pagos flexibles y facilidades semanales, convirtiendo el esquema en un negocio muy atractivo para clientes jóvenes.

A esto, también se le sumaban las famosas rifas, donde un grupo de mujeres organizaba recorridos turísticos, y al finalizar se sorteaban cirugías estéticas, prometiendo atención especializa con médicos certificados.

Catean consultorio donde murió Jaqueline Yamileth en Nuevo León

Tras la muerte de Jaqueline, la Fiscalía de Nuevo León cateó la clínica donde se realizó la operación, ubicada en la colonia Obispado, en Monterrey.

Durante el operativo se encontraron cánulas quirúrgicas, jeringas y una bata con el nombre del que supuestamente realizó la intervención, además de anotaciones sobre la liposucción a realizar el 12 de agosto.

El edificio médico, ubicado en el cruce de la avenida Hidalgo y Sierra Madre, permanece bajo resguardo mientras las autoridades investigan irregularidades en el quirófano y posibles negligencias médicas.

¿Qué le pasó a Jaqueline Yamileth?

Jaqueline, de 25 años, acudió a “Toque Divino” en Saltillo, donde le canalizaron el financiamiento de su cirugía, viajando así a Monterrey para someterse a una lipoescultura en el centro médico.

Según los reportes, la operación transcurría con normalidad hasta que presentó hemorragia interna severa, presuntamente por perforaciones en pulmones e hígado. A pesar de que los médicos la trasladaron al Hospital Universitario, la joven ya no contaba con signos vitales.

La autopsia de la Fiscalía Especializada en Feminicidios reveló lesiones intratorácicas e intraabdominales provocadas por un objeto punzante.

Hasta el momento, no hay personas detenidas, aunque el médico responsable, identificado como Sergio “N”, ha sido señalado por participar en la intervención, sin contar con licencia médica.

Respecto al caso, el Colegio de Cirujanos Plásticos, Estéticos y Reconstructivos de Nuevo León alertó a la comunidad sobre los riesgos de someterse a procedimientos con personas no certificadas.

Además, hicieron un llamado a siempre verificar que el cirujano plástico esté avalado por el consejo de la especialidad y que el procedimiento se realice en un entorno seguro y profesional.

