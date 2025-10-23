CCH Sur ya tiene fecha tentativa para retomar clases presenciales con torniquetes biométricos

El CCH Sur de la UNAM tiene una fecha tentativa para el regreso a clases presenciales, después de la suspensión de actividades provocada por el trágico asesinato de un estudiante a manos de uno de sus compañeros.

¿Cuándo y cómo será el regreso a clases en CCH Sur?

Se espera que las actividades en las aulas se retomen el lunes 17 de noviembre próximo.

La reanudación de las clases presenciales está condicionada a que concluyan las obras de infraestructura y seguridad que se están llevando a cabo dentro del plantel. La dirección del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) busca garantizar un ambiente más seguro para la comunidad estudiantil.

Las mejoras de seguridad incluyen:



Nuevas cámaras: Colocación de nuevas cámaras de videovigilancia.

Colocación de nuevas cámaras de videovigilancia. Botones de pánico: Instalación de botones de pánico.

Instalación de botones de pánico. Control biométrico: Instalación de 14 torniquetes con identificador biométrico para controlar y registrar el acceso al plantel.

El regreso a clases presenciales el 17 de noviembre solo se hará efectivo si se cumplen estos trabajos esenciales para restaurar la tranquilidad y confianza de la comunidad universitaria tras el violento suceso.

El estudiante de 19 años identificado como Lex Ashton ‘N’, acusado de asesinar a un compañero y lesionar a un trabajador en el CCH Sur de la UNAM el pasado 22 de septiembre, fue formalmente vinculado a proceso por los delitos de homicidio calificado y tentativa de homicidio, quien actualmente se encuentra en prisión preventiva oficiosa.

La defensa de Lex Ashton, encabezada por el abogado David Retes, ha centrado su estrategia en el estado de salud mental del acusado. El abogado argumentó que el juez fue omiso al no permitir el desahogo de pruebas que documentarían que el joven enfrentaba un “cuadro psicótico”.

Pues el pasado 16 de octubre un juez de control del Poder Judicial de la capital desestimó las pruebas presentadas y fijó un plazo de tres meses para la investigación complementaria, mientras que Ashton deberá permanecer en el Reclusorio Oriente.