Misteriosa espuma tóxica invade las playas de India: cientos de familias afectadas en Chennai

La costa sur de India amaneció cubierta por una espesa espuma blanca que flotaba sobre el mar y se acumuló en las playas de Chennai, en el estado de Tamil Nadu, según medios locales como el India Today.

Lo que a primera vista parece una capa de nieve o burbujas inofensivas, es en realidad una mezcla tóxica producto de la contaminación y las fuertes lluvias que azotan la región.

¿Qué causó la espuma tóxica en las playas de la India?

De acuerdo con autoridades ambientales de la India, las recientes lluvias provocaron que ríos se desbordaran y arrastraran aguas residuales sin tratar y que terminaron en el mar, generando un proceso químico que produce altos niveles de fosfatos y surfactantes, ingredientes presentes en detergentes y desechos industriales; el resultado: una espuma altamente contaminante que cubre kilómetros de la línea costera.

Espuma tóxica en playas de India: más de 500 familias afectadas

Conforme a medios locales, la población más afectada es la comunidad pesquera de Srinivasapuram, donde alrededor de 500 familias han reportado molestias por la exposición directa a la espuma.

Organismos de salud advirtieron que el contacto prolongado puede causar irritaciones en la piel, picazón y alergias respiratorias, especialmente entre niños y pescadores que trabajan en el mar.

“Parece algo divertido para los niños, pero no lo es. Es químico, y puede causar erupciones graves”, explica un representante del Departamento de Control de la Contaminación de Tamil Nadu, que por ahora analiza muestras del agua para determinar los niveles exactos de toxicidad.

Un problema que cada año se repite en playas de la India

Expertos ambientales señalar que este fenómeno no es nuevo, ya que durante cada temporada de monzones, la localidad de Chennai enfrenta un incremento en la contaminación marina debido al vertido de aguas residuales domésticas e industriales sin tratamiento adecuado.

A pesar de las advertencias, los niveles de saneamiento urbano son insuficientes, lo que convierte a este tipo de eventos en un riesgo recurrente para la salud pública y el ecosistema costero.

Mientras las autoridades de la India buscan soluciones, imágenes de la playa cubierta de espuma tóxica se han viralizado en redes sociales, generando preocupación por el impacto ambiental, además de la falta de infraestructura de saneamiento; ¿será necesario que el mar se “tiña de blanco” cada año para que la contaminación reciba la atención que merece?