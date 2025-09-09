Capturan a “niña ladrona"; roba y falsifica tarjetas a adultos mayores en la CDMX

Una niña de tan solo 15 años de edad, pero con un alarmante historial delictivo, fue detenida por la Policía Bancaria e Industrial (PBI) en la alcaldía Gustavo A. Madero, señalada como una presunta “desplazadora” de tarjetas bancarias. La joven fue capturada tras despojar de su tarjeta a un hombre de la tercera edad dentro de una sucursal de la Ciudad de México (CDMX).

Increíblemente, la menor ya cuenta con tres presentaciones previas ante el Ministerio Público por delitos como falsificación y robo de documentos.

Descubren a “niña ladrona” en un banco de la GAM; así cayó

La detención se originó gracias a un reporte del C2 Norte, que alertó a los oficiales sobre una persona con “actitud inusual” dentro de una sucursal bancaria en la avenida José Loreto Fabela, en la colonia San Juan de Aragón.

Al llegar, los policías se entrevistaron con la víctima, un hombre de 72 años, quien les informó que la joven que aún se encontraba en el lugar acababa de robarle su tarjeta bancaria, según informó la SSC CDMX a través de una tarjeta informativa.

Con el señalamiento directo de la víctima, los oficiales interceptaron de inmediato a la probable responsable. En apego al protocolo, le realizaron una revisión de seguridad y encontraron entre sus pertenencias tres tarjetas bancarias de las que no pudo acreditar su legal propiedad.

#Boletín | Oficiales de la #PBI de la @SSC_CDMX detuvieron a una menor de edad en posesión de tarjetas bancarias de las que no comprobó su legal propiedad, en @TuAlcaldiaGAM. #SiempreAlerta



Enlace 👉 https://t.co/4ow3LEfjYL pic.twitter.com/sGj4qqi0Me — PBI_SSC (@PBI_SSC) September 9, 2025

Niña ladrona tiene antecedentes por robo en CDMX

A pesar de su corta edad, la adolescente ya es conocida por las autoridades. Un cruce de información arrojó que la joven de 15 años cuenta con un historial de al menos tres presentaciones previas ante el Ministerio Público:



Dos arrestos por falsificación de títulos de crédito (en 2024 y 2025).

(en 2024 y 2025). Un arresto por robo de documentos (en 2024).

Tras ser informada de sus derechos, la menor fue presentada, junto con las tarjetas aseguradas, ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien se encargará de definir su situación jurídica.

