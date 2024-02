¿No has encontrado el amor? Tinder y otras 7 apps de citas

Quieres conocer gente nueva para celebrar el Día de San Valentín, pero no sabes cómo, utilizar apps de citas puede ser una gran idea. Y no, no todo es Tinder, existen otras que son igual de efectivas, así que ya no tardes más en encontrar a tu media naranja.

Cabe destacar que Tinder, la principal aplicación de citas, presentó una disminución en las descargas durante el 2023, según datos de Pew Research Center, mientras que otras han ido ganando seguidores.

Las apps de citas continúan con un alto rango de descargas, tan solo en Estados Unidos tres de cada 10 habitantes, entre 18 y 25 años de edad, aseguraron haber utilizado alguna de estas aplicaciones por lo menos una vez.

7 apps de citas para encontrar el amor

Si estás pensando en descargar alguna aplicación para encontrar pareja o simplemente para hacer una amistad virtual, te dejamos algunas de las plataformas más utilizadas para ello.

Hppn

Con esta plataforma podrás conocer a gente que se haya cruzado en tu camino. Te explicamos cómo funciona Hppn: cada que te cruces en el camino con otra persona que tenga en su celular la app, el perfil de la otra persona te aparecerá y hasta te indicará en qué lugar coincidieron. Para poder iniciar una conversación, ambos tiene que dar “me gusta” al encuentro.

Grindr

Esta app está diseñada para personas gays, bis, trans y queer que están en busca de una relación. Los perfiles que te aparecen van cambiando dependiendo de tu ubicación.

No todo es Tinder para encontrar el amor | Pexels

Bumble

Esta app de citas está tomando popularidad n el mundo, ya que su descripción dice que ofrece seguridad a sus usuarios a la hora de contactar a otros para realizar una cita.

Lovoo

La diferencia de esta aplicación es que te permite realizar videollamadas, lo que puede ayudar a no llevarte una sorpresa a la hora de conocer a tu cita en persona.

Badoo

Es otra de las apps más utilizadas para conocer a más gente cerca de tu entorno, así que es una buena opción para conseguir una cita.

Skout

Con esta app puedes conocer a tu media mitad en cualquier parte del mundo, ya que te contacta con personas de todo el mundo pero que sean afines a ti, que coincidan en tus mismos gustos.

Chask

Aunque es un app poco conocida, se ha ido ganando su fama entre aquellos que buscan citas a través de palataformas, para utilizarla no es necesario registrarse, solo poner algunos datos de tus gustos para que comience a recomendarte otros perfiles.