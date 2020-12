Hipólito Mora se registra como precandato a gubernatura de Michoacán por el PES

El exlíder y uno de los fundadores de los grupos de autodefensa en Tierra Caliente, Michoacán, Hipólito Mora Chávez se registró como precandidato a la gubernatura de ese estado por el Partido Encuentro Social (PES).

El sábado se realizó el registro de Mora Chávez como aspirante al gobierno del estado en presencia de sus compañeros del PES y de la secretaria general, Tzitziqui Peña Belmonte.

“Lo que me ha hecho distinto, sin tratar mal a nadie, es que siempre he hablado con la verdad. Siempre me he manejado así y lo voy a seguir haciendo... siempre he tratado de luchar por los demás y creo que haberlo hecho por tantos años, me pone en un lugar diferente a muchas personas”, declaró Mora.

Dijo que demostrará “con hechos y no solamente con palabras lo que quiero hacer”.

Sobre su participación en el movimiento armado de las autodefensas, explicó que él y su gente se vieron obligados a tomar las armas para defender sus derechos civiles, pero aseguró que “ahora, por la vía de la política, tenemos que hacerlo diferente, con la intención siempre de que no haya violencia”.

En su oportunidad, Peña Belmonte dijo que el PES espera que la ciudadanía de Michoacán esté preparada para el cambio, “para ser sujeto y no objeto del cambio”, pues advirtió que si los ciudadanos continúan “jugando ese papel de ser objeto solemente de los políticos y los partidos de siempre, seguiremos en las mismas”.

La secretaria general del PES adelantó que el partido abrirá “candidaturas ciudadanas” y esperan, entre las mismas, elegir también a una mujer, “porque queremos seguir apostando por la equidad”.

