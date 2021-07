Él es Roger Bayron Álvarez, es trabajador de la refinería de Ciudad Madero, en Tamaulipas y es el responsable de esta imagen que ya le dio la vuelta al mundo. El captó al ahora famoso OVNI de Ciudad Madero.

Bayron afirma, que pretendía tomar fotografías de aquella tarde nublada en donde se avecinaba una tormenta en Ciudad Madero, de hecho, confirmó para Fuerza Informativa Azteca que al momento de postear en su Facebook la imagen no se dio cuenta del OVNI, que dicho sea de paso, ha logrado llamar la atención de especialistas en el tema a nivel nacional e internacional.

Roger Byron captó al OVNI de Ciudad Madero, Tamaulipas

“Logré captar un OVNI, sinceramente yo no lo esperaba”

“Fue algo muy rápido, muy extraordinario, no me lo esperaba sinceramente. Logré capturar un OVNI. Sinceramente yo no esperaba que saliera el objeto volador, ahorita con la tecnología y redes sociales inmediatamente se hizo viral. Yo la tome afuera del gimnasio del club refinería específicamente en el campo de golf” afirmó Roger.

La planta de Pemex, esta cerca de la playa de Miramar y es en esta zona, que tomó la fotografía, solo para tener evidencia de las condiciones del clima en esos momentos, sin pensar que el resultado sería mayor al observarse un presunto objeto volador no identificado.

“No te puedo decir que soy experto, ni que soy una persona aficionada que se dedique andar tomando fotos para ese tipo de objetos voladores no identificados la foto se dio sin pensarlo, la foto se dio en la víspera de una tormenta”

Dicha fotografía, se hizo viral en las redes sociales. También ha provocado una serie de llamadas a Roger, para que de a conocer su versión de los hechos. Tiene ya invitaciones en todo el país y hasta en Europa, para que de su testimonio. Esta situación, nunca pasó por la mente de Roger, llegar a tanto público e instituciones encargadas de la investigación OVNI.

La fotografía, se encuentra en diversos procesos para su certificación. Y esque, esta parte del sur de Tamaulipas, se dice, es referente de avistamientos OVNI, sobre todo, cerca de las aguas del Golfo de México. “La foto le toman diferentes filtros diferentes pruebas, pruebas de color, pruebas de blanco y negro, sobre todo las pixelidades lo ponen en zoom de 600 por ciento, de mil por ciento para que vean que la foto es cien por ciento legitima”, finalizó Roger.