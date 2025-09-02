Gasolina más barata en México: Precios actualizados al martes 2 de septiembre de 2025
Consulta el costo actualizado del precio de la gasolina Magna, Premium y Diésel, ubica las gasolineras más económicas y ahorra en tu próxima carga.
¿Cuánto cuesta la gasolina en México? Con el objetivo de que puedas circular mucho más tranquilo en tu auto durante la jornada de hoy martes 2 de septiembre de 2025 en Fuerza Informativa Azteca te compartimos el precio de la gasolina y de otros combustibles.
Con el fin de que circules con mayor tranquilidad, te compaticmos los precios reportados por permisionarios ante la Comisión Reguladora de Energía (CRE); recuerda que el costo de la gasolina puede variar según la estación de servicio que elijas, por lo que se recomienda comparar antes de cargar.
Precios promedio nacionales hoy martes 2 de septiembre de 2025:
- Gasolina Regular: $23.49 por litro
- Gasolina Premium: $25.77 por litro
- Diésel: $26.25 por litro.
Gas natural vehicular: precios al 2 de septiembre de 2025
- Gas natural vehicular: Mínimo por litro: $10.99
- Gas natural vehicular: Promedio por litro: $12.55
- Gas natural vehicular: Máximo por litro: $13.99.
Precio de la gasolina hoy martes 2 de septiembre de 2025 en CDMX
- Gasolina Regular: $23.51 pesos por litro
- Gasolina Premium: $25.86 pesos por litro
- Diésel: $25.86 pesos por litro.
Precio promedio de gasolina en Jalisco hoy martes 2 de septiembre de 2025
- Gasolina Regular: $23.87 pesos por litro
- Gasolina Premium: $26.18 pesos por litro
- Diésel: $26.27 pesos por litro.
Precio de gasolina en Nuevo León hoy martes 2 de septiembre de 2025
- Gasolina Regular precio por litro: $23.70 pesos
- Gasolina Premium precio por litro: $27.07 pesos
- Diésel precio por litro: $25.87 pesos.
Precio promedio de gasolina en Edomex hoy 2 de septiembre de 2025
- Gasolina Regular precio por litro: $23.61 pesos
- Gasolina Premium precio por litro: $25.23 pesos
- Diésel precio por litro: $25.67 pesos.
El Estado de México (Edomex) es la zona en donde el precio de la gasolina es más barato, ubicándose en $23.61 pesos por litro de gasolina Magna, mientras que en Nuevo León es el lugar más caro, cotizando en $27.07 pesos el litro de gasolina Premium.
¿Cuánto cuesta llenar el tanque de gasolina hoy?
La capacidad de los depósitos oscila entre 45 y 65 litros, dependiendo del modelo de auto.
Tanque de 45 litros con gasolina regular: $1,080 pesos
Tanque de 45 litros con gasolina premium: $1,150 pesos
Tanque de 65 litros con gasolina regular: $1,561 pesos
Tanque de 65 litros con gasolina premium: $1,661 pesos.
¿Qué autos descansan hoy martes 2 de septiembre por el Hoy No Circula?
Como parte del programa oficial, este martes no podrán circular los vehículos con las siguientes características:
- Engomado ROSA
- Terminación de placas 7 y 8
- Holograma 1 o 2
Si tu auto tiene placas de CDMX, Edomex o incluso de otros estados como Morelos y Jalisco, deberás respetar esta restricción.
La medida opera de 5:00 a.m. a 10:00 p.m., por lo que se recomienda cumplirla para evitar sanciones y aportar a un aire más limpio.