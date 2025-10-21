Licencia de Conducir Digital en Chihuahua: Cómo tramitarla en tu celular fácil y rápido

¿Sabías que ya no necesitas cargar tu licencia física para manejar en Chihuahua? Desde octubre del 2025, los conductores pueden llevarla directamente en su celular gracias a la Licencia de Conducir Digital, una aplicación oficial, gratuita y con validez en todo México autorizada por el gobierno del estado.

El nuevo sistema forma parte del proceso de modernización del estado y permitirá que miles de chihuahuenses tengan su Licencia Digital de Chihuahua siempre a la mano, sin filas ni papeleo. ¡Mucha atención! Si tu licencia fue emitida en 2023 o después, ya puedes activarla en unos minutos.

¿Cómo sacar tu Licencia de Conducir Digital en Chihuahua?

El trámite es muy sencillo y rápido, por lo que ínicamente necesitarás de cinco pasos para poder obtener tu Licencia Digital de conducir Chihuahua 2025.



Descarga la app “Licencia Digital Chihuahua” desde la tienda de tu celular.

Regístrate con tus datos personales y correo electrónico.

Verifica tu identidad con el código que recibirás por correo.

Agrega tu licencia, escaneando el código QR del reverso o ingresando tu CURP y número de licencia.

¡Listo! Podrás verla en la sección “Mi Cartera” y mostrarla cuando sea necesario.

La aplicación cuenta con medidas de seguridad avanzadas, como validación en tiempo real, firma electrónica y bloqueo de capturas de pantalla para evitar fraudes. Además, puedes actualizar tu correo, teléfono o recuperar tu contraseña si lo necesitas.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡FÁCIL, RÁPIDO Y SIN FILAS! TRAMITA TU LICENCIA EDOMEX; UBICA AQUÍ LAS UNIDADES MÓVILES

A partir de hoy, quienes cuenten con una licencia de conducir expedida desde 2023 pueden descargar de forma gratuita la aplicación Licencia Digital Chihuahua, disponible para llevarla directamente en su celular con plena validez legal. pic.twitter.com/wJHuiDbuBb — Secretaría de Seguridad Pública del Estado (@SSPEChihuahua) October 20, 2025

¿La versión digital reemplaza a la licencia física?

Entre muchas dudas que pueden tener los automovilistas sobre esta actualización, muchos se podrían preguntar: ¿La versión digital reemplaza a la licencia física?

La respuesta de la Secretaría de Movilidad de Chihuahua es un rotundo no, ambas tienen validez. La física sigue siendo obligatoria, mientras que la digital funciona como una alternativa práctica para quienes prefieren tenerla siempre en el celular.

Con esta iniciativa, Chihuahua se coloca entre los estados más modernos del país, ofreciendo una herramienta segura, accesible y útil para todos los conductores.

¿Cuánto cuesta tramitar la Licencia de Conducir en Chihuahua?

El costo del trámite depende de la vigencia que elijas. Para una licencia de 6 años, el precio es de $1,810 pesos; si prefieres la versión de 3 años, cuesta $1,351 pesos, y la de 1 año tiene un valor de $538 pesos.

En caso de necesitar realizar el examen teórico-práctico, deberás cubrir un pago adicional de $268 pesos. Estos costos aplican tanto para renovaciones como para nuevos trámites en todo el estado.

¿Dónde se puede pagar la licencia o hacerlo en línea?

El pago puede realizarse directamente en cualquier oficina de Recaudación de Rentas o módulos de licencias en municipios como Chihuahua, Juárez, Cuauhtémoc, Delicias, Camargo, Hidalgo del Parral y Nuevo Casas Grandes, en un horario general de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas.

Si prefieres hacerlo sin salir de casa, el Gobierno del Estado también habilitó la opción de pago en línea, disponible a través del portal oficial: https://ipagos.chihuahua.gob.mx/pagos/licencias/general.html

