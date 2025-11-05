¡Alerta! Precio del dólar HOY 5 de noviembre ante un “súper dólar” en máximos de 3 meses

El peso mexicano inició la sesión de este miércoles 5 de noviembre con una depreciación, golpeado por la fortaleza de un "súper dólar" que opera en su nivel más alto de los últimos tres meses.

¿Qué está pasando? De acuerdo con Reuters, los inversionistas en todo el mundo están frenando sus apuestas. La semana pasada creían casi seguro (94%) que la Reserva Federal (FED) de Estados Unidos volvería a bajar las tasas en diciembre, pero esa confianza se desplomó (a 65%) después de que los directivos de la FED dieran opiniones divididas.

Un dólar con tasas de interés más altas es un dólar más fuerte, y eso le resta atractivo al peso, el cual resiste pero toca mínimos respecto al último mes, con los ojos puestos en el T-MEC.

Precio del dólar hoy 5 de noviembre de 2025 en Banco Azteca

El precio del dólar en Banco Azteca se ubica en $16.90 pesos a la compra y en $19.14 pesos a la venta. El valor del dólar interbancario de referencia se sitúa en los $18.69 pesos para este miércoles, reflejando la depreciación del peso.

El dólar en Tijuana se mantiene en la compra en 17.80 pesos y la venta en 18 pesos.

Precio del dólar canadiense hoy 5 de noviembre

Por otro lado, el precio del dólar canadiense en Banco Azteca se mantiene estable y se ubica en un estimado de $11.45 pesos la compra y se vende en $13.86 pesos mexicanos en ventanilla bancaria durante la apertura de este miércoles.

¿Cuál es el precio del Bitcoin hoy miércoles 5 de noviembre?

Para este miércoles 5 de noviembre, el precio del Bitcoin ha recuperado fuerza. La criptomoneda cotiza en $102,548.20 dólares por unidad (un alza del 1.02%). Al tipo de cambio de México, el BTC se cotiza cerca de $1,911,423.38 pesos por unidad, es decir, un 0.74 al alza.

¿Cuál es el precio del barril de petróleo hoy 5 de noviembre?

Los precios del petróleo se mantuvieron estables el miércoles, mientras los inversores asimilaban datos económicos más débiles de los principales importadores de petróleo y los datos de inventarios estadounidenses brindaban cierto apoyo.

El precio del barril es de:

