¡Cambios en los mercados! Cierre de BMV y Wall Street hoy 5 de noviembre 2025

uerza Informativa Azteca (FIA) te comparte el cierre de la Bolsa Mexicana de Valores hoy 5 de noviembre de 2025, así como la cotización del precio del dólar.

¿Cómo cierra la Bolsa Mexicana de Valores hoy 5 noviembre 2025?

La Bolsa Mexicana de Valores tuvo una jornada positiva este martes, al cerrar con una ganancia de 1.58%, equivalente a 987.78 puntos, lo que llevó al Índice de Precios y Cotizaciones (S&P/BMV IPC) a ubicarse en 63,378.51 unidades.

El buen desempeño reflejó un mayor apetito por el riesgo entre los inversionistas, impulsado por un entorno financiero más estable y mejores expectativas sobre la economía mexicana. El volumen de operación alcanzó los 197 millones de títulos, lo que muestra una sesión activa en el mercado.

Cierre de Wall Street hoy 5 de noviembre 2025

Los principales índices de Wall Street terminaron la jornada del 5 de noviembre de 2025 con alzas tras mantenerse con pérdidas al cierre del día anterior.



S&P 500 sumó 0.37%, para cerrar en 6,796.29 puntos.

Nasdaq Composite aumentó 0.65%, hasta las 23,499.80 unidades.

Promedio Industrial Dow Jones subió 0.48%, hasta las 47,311.00 unidades.

Precio del dólar en México hoy 5 de noviembre 2025

El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de hoy 5 de noviembre 2025 en $16.55 pesos la compra y en $19.00 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria.

El dólar en Tijuana cerró la jornada en $18.00 pesos la venta; recuerda que el valor puede cambiar dependiendo al lugar al que acudas a cambiar dinero.

¿Cuánto cuesta el Bitcoin hoy 5 de noviembre 2025?

El precio del Bitcoin al término de la jornada de 5 de noviembre de 2025, se ubica en 104 mil 138 dólares por unidad, registrando un aumento del 2.51% en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio, la criptomoneda cerró el día ubicándose en 1 millón 936 mil 959 pesos por unidad.

Precio del petróleo hoy 5 de noviembre 2025

El precio del petróleo registró una caída del 1% para este miércoles, lastrado por la preocupación ante una posible sobreoferta mundial de petróleo, pero los datos que muestran indicios de una fuerte demanda de combustible en Estados Unidos limitaron las pérdidas.

