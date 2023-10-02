Precio del dólar sube; estiman que la tasa de interés de EU seguirá alta

Algunos indicadores financieros, como el precio del dólar y el petróleo comenzaron este 2 de octubre con aumentos, debido a que los analistas aseguran que la tasa de interés de Estados Unidos seguirá alta por más tiempo.

Se espera que, Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos, junto con otros miembros del Banco Central, realicen algunos discursos que otorguen alguna pista sobre el futuro de la tasa de interés del país.

La Reserva Federal anunció que mantuvo sin cambios la tasa de interés de Estados Unidos por segunda ocasión consecutiva en el año, ubicándose en 5.25% y 5.50%.

¿Cuál es el precio del dólar en Banco Azteca?

Este lunes 2 de octubre 2023, el precio del dólar subió ante la perspectiva de que la tasa de interés de Estados Unidos podría continuar en un rango alto por más tiempo, mientras que el yen se acercó a las 150 unidades por billete verde, situándose cerca de su mínimo de un año.

El precio del dólar en México, el precio del dólar inicia la jornada en $16.55 pesos la compra y se vende en $17.42 pesos en ventanilla de Banco Azteca.

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¿Cómo se comporta el Bitcoin hoy 2 de octubre 2023?

El precio del Bitcoin este lunes 2 de octubre inició la jornada en 28 mil 312 dólares por unidad, registrando un aumento del 1.48% en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio, en México el precio del Bitcoin abrió el día ubicándose en 496 mil 171 pesos por unidad.

El precio del #Bitcoin se ubica en 28 mil 312 dólares por unidad; registra un aumento del 1.48% respecto a su último cierre.



A tipo de cambio en #México, el #BTC cotiza en 496 mil 171 pesos. pic.twitter.com/nTZIYTOFM2 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 2, 2023

¿Cuál es el precio del petróleo hoy 2 de octubre 2023?

El precio del petróleo subió un dólar este lunes 2 de octubre 2023, tras las pérdidas sufridas a finales de la semana pasada, ya que los inversionistas volvieron a centrarse en las ajustadas perspectivas de la oferta mundial, mientras que una cuerdo de última hora, que evitó el cierre del Gobierno de Estados Unidos restableciendo cierto apetito por el riesgo.

Precio del petróleo Brent, para diciembre, subió 1.04 dólares, a 93.24 dólares el barril.

Brent, para diciembre, subió 1.04 dólares, a 93.24 dólares el barril. Precio del petróleo West Texas Intermediate (WTI) ganó 96 centavos a 91.75 dólares el barril.

De acuerdo con analistas, el precio del petróleo Brent y West Texasa Intermediate (WTI) subió un 30% en el tercer trimestre ante las previsiones de un amplio déficit de oferta de petróleo en el cuarto trimestre, después de que Arabia Saudita y Rusia ampliaran los recortes adicionales de suministro hasta finales de año.

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¿Cómo está la Bolsa de Valores en México hoy 2 de octubre 2023?

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) bajó este lunes 2 de octubre 2023, extendiendo el débil desempeño de la sesión anterior, con los inversionistas a la espera de los discursos del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y otros miembros del banco central estadounidense en el transcurso del día.

El índice líder S&P/BMV IPC, que agrupa a las 35 acciones más negociadas del mercado doméstico, bajó un 0.57% a 50,584.34 puntos.