¿A cuánto está el dólar en México? Conoce el tipo de cambio para este 27 de agosto 2025

El precio del dólar estadounidense se mantuvo sin cambios para el comienzo de la jornada de este 27 de agosto 2025; te compartimos el tipo de cambio en México para el último miércoles del mes.

¿A cuánto está el dólar en México hoy de27 agosto 2025?

El precio del dólar en Banco Azteca se ubica en 17.80 pesos la compra y se vende en $19.09 pesos mexicanos en ventanilla bancaria en la apertura de este miércoles.

La moneda estadounidense se recuperó pese a la preocupación de los inversionistas por los ataques a la independencia de la Reserva Federal, el banco central de Estados Unidos.

Precio del dólar en Tijuana hoy 27 de agosto 2025

¡Atención, mexicanos! Por su parte, el precio del dólar hoy en Tijuana se ubica en $18.30 pesos la venta . Recuerda que el tipo de cambio puede variar dependiendo de la ciudad en la que te encuentres.

Precio del dólar canadiense hoy 27 de agosto 2025 en México

El precio del dólar canadiense en Banco Azteca se ubica en $12.10 pesos la compra y se vende en $14.10 pesos mexicanos en ventanilla bancaria durante la apertura del primer día de la semana.

Si quieres cambiar dinero, recuerda que puedes hacerlo en cualquier sucursal de Banco Azteca, el banco está abierto de 9:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche.

¿Cuál es el valor del Bitcoin hoy 27 de agosto 2025?

El valor del Bitcoin inició la jornada de este miércoles 27 agosto del 2025 en 111 mil 292 dólares por unidad, registrando una baja del 0.45% en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio de México, la criptomoneda abrió el día ubicándose en 2 millones 91 mil 822 pesos por unidad.

¿Cuál es el precio del petróleo hoy 27 de agosto 2025?

El precio del petróleo se estabilizó mientras los inversores asimilaban un informe de la industria que mostró una caída en los inventarios de crudo y gasolina en Estados Unidos y el potencial impacto de nuevos aranceles estadounidenses sobre India, mientras observaban los acontecimientos en la guerra en Ucrania .

