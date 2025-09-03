¿Dónde es más barata? Conoce el precio de gasolina hoy miércoles 3 de septiembre de 2025 en México

¿Cuánto cuesta la gasolina en México? Con el objetivo de que puedas circular mucho más tranquilo en tu auto durante la jornada de este miércoles en Fuerza Informativa Azteca te compartimos el precio de gasolina y de otros combustibles.

El precio de la gasolina de hoy 3 de septiembre de 2025 es el que corresponde al reporte de los permisionarios con base en la obligación establecida por la Comisión Reguladora de Energía (CRE). No olvides que su costo puede variar dependiendo del establecimiento al que acudas con tu auto; ¿con cuánto puedo llenar el tanque?

¿Cuánto cuesta el litro de gasolina en México hoy miércoles 3 de septiembre de 2025?

Precio de la Gasolina Regular: $23.49 pesos por litro

Precio de la Gasolina Premium: $25.77 pesos por litro

Precio del Diésel: $26.25 pesos por litro.

Precio promedio del gas natural vehicular hoy miércoles 3 de septiembre de 2025

Mínimo por litro de gas natural vehicular: $10.99 pesos

Promedio por litro de gas natural vehicular: $12.55 pesos

Máximo por litro de gas natural vehicular: $13.99 pesos.

Precio de la gasolina en CDMX hoy 3 de septiembre de 2025

Gasolina Regular: $23.51 pesos

Gasolina Premium: $25.86 pesos

Diésel: $25.85 pesos.

Precio promedio de gasolina en Jalisco hoy miércoles 3 de septiembre de 2025

Regular: $23.89 pesos

Premium: $26.19 pesos

Diésel: $26.26 pesos.

Precio de gasolina en Nuevo León hoy miércoles 3 de septiembre de 2025

Regular: $23.71 pesos

Premium: $27.07 pesos

Diésel: $25.86 pesos.

Precio promedio de gasolina en Edomex hoy 3 de septiembre de 2025

Regular: $23.60 pesos

Premium: $25.23 pesos

Diésel: $25.67 pesos.



El Estado de México (Edomex) es la zona en donde el precio de la gasolina es más barato, ubicándose en $23.60 pesos por litro de gasolina Magna, mientras que en Nuevo León es el lugar más caro, cotizando en $27.07 Pesos el litro de gasolina Premium.

¿Cuánto cuesta llenar el tanque de gasolina hoy en México?

El promedio de la capacidad de los tanques de autos está entre 45 y 65 litros:

Tanque lleno de gasolina regular (45 litros): $1,080 pesos

Tanque lleno de gasolina premium (45 litros): $1,150 pesos

Tanque lleno de gasolina regular (65 litros): $1,561 pesos

Tanque lleno de gasolina premium (65 litros): $1,661 pesos.

Hoy No Circula: ¿Qué autos descansan hoy miércoles 3 de septiembre de 2025?

¡Ojo, conductores! Antes de salir de casa, revisa el calendario del Hoy No Circula; en caso de no hacerlo tendrás que pagar la multa correspondiente. Los autos que NO circulan durante este miércoles 3 de septiembre de 2025 son:

Engomado rojo

Placas con terminación 3 y 4

Holograma 1 y 2.

Los autos con restricciones vigentes tienen prohibido circular en el horario de 5:00 a 22:00 horas, tanto en la CDMX, como en la mayoría de los municipios conurbados del Estado de México.