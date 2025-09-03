Logo InklusionSitio accesible
Hoy No Circula 3 de septiembre: ¿A tu auto le toca descansar este miércoles?

¿Ya revisaste tus placas? Aún con lluvias, este miércoles 3 de septiembre, el programa Hoy No Circula opera con normalidad y con las mismas multas.

hoy no circula 3 septiembre 2025
Ponle ‘freno’ a tu auto este miércoles.|FIA
Escrito por: Iveth Ortiz
Este miércoles 3 de septiembre, el programa Hoy No Circula aplica con normalidad en la Ciudad de México, parte del Estado de México (Edomex), y recién agregados los municipios del del Valle de Toluca y la zona de Santiago Tianguistenco.

Aunque en los nuevos municipios el programa aún está en fase informativa, en la CDMX las restricciones siguen siendo obligatorias y las multas son mayores a los 2 mil pesos, entonces ¿qué autos descansan?

¿Qué autos no tienen permitido circular los miércoles?

  • Engomado rojo
  • Placas 3 y 4
  • Holograma 1 y 2

Los autos con restricciones vigentes tienen prohibido circular en el horario de 5:00 a 22:00 horas, tanto en la CDMX, como en la mayoría de los municipios conurbados del Edomex.

Si tu auto tiene holograma 0, 00 o es eléctrico o híbrido, puedes circular sin problema. Tampoco aplican estas restricciones a vehículos de emergencia, transporte escolar, médicos, funerarios y con pase turístico.

Qué autos no circulan en la CDMX y Edomex los miércoles por el Hoy No Circula
¿Cuál es la multa por no respetar el nuevo Hoy No Circula en CDMX y Edomex?

Durante este segundo semestre de 2025, autoridades mexiquenses aplicará una etapa de socialización en las nuevas zonas incorporadas al programa, especialmente Toluca. Esto significa que no habrá multas hasta el 1 de enero de 2026, fecha en que entrará en vigor la sanción formal.

Pero en la capital no hay excepciones. Las multas por circular en día restringido pueden alcanzar los 2 mil a 3 mil pesos, sumando la retención del vehículo y traslado al corralón en caso de reincidencia o falta de verificación.

¿Pueden circular las motocicletas con el Hoy No Circula?

¡Ojo! Las motocicletas no están sujetas al programa Hoy No Circula; lo que significa que pueden circular todos los días, sin importar el holograma de verificación, el último dígito de su placa, o si se activa la Fase 1 de contingencia ambiental.

No obstante, solo cuando se aplica la Fase 2, algunas unidades motorizadas podrían ver limitada su circulación, basándose en la terminación par o impar de su matrícula, según lo que establezca la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe).

