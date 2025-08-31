¿Costo se dispara por regreso a clases? Nuevo precio de la gasolina hoy 31 de agosto del 2025

¿Buscas ahorrar dinero con los costos más bajos? Conoce si el nuevo precio de la gasolina magna o premium, hoy 31 de agosto del 2025, tiene un impacto fuerte previo al regreso a clases en zonas como el Estado de México, CDMX, Guadalajara o Nuevo León.

Presta mucha atención a esta guía actualizada de Fuerza Informativa Azteca para ahorrar al cargar combustible y conocer cómo se ha movido el costo por región este inicio de semana.

¿Cuál es el precio promedio del litro de gasolina en México hoy 31 de agosto de 2025?

Gasolina Regular precio por litro: 23.48 pesos



Gasolina Premium precio por litro: 25.77 pesos



Diésel precio por litro: 26.25 pesos

Precio del gas natural vehicular hoy domingo 31 de agosto del 2025

Mínimo por litro: 10.99 pesos



Promedio por litro: 12.55 pesos



Máximo por litro: 13.99 pesos

¿Cuál es el precio promedio del litro de gasolina en CDMX hoy 31 de agosto del 2025?

Gasolina Regular precio por litro: 23.51 pesos



Gasolina Premium precio por litro: 25.86 pesos



Diésel precio por litro: 25.86 pesos

¿Cuál es el precio promedio del litro de gasolina en el Estado de México hoy 31 de agosto del 2025?

Gasolina Regular precio por litro: 23.60 pesos



Gasolina Premium precio por litro: 25.23 pesos



Diésel precio por litro: 25.67 pesos

¿Cuál es el precio promedio del litro de gasolina en Jalisco hoy 31 de agosto?

Gasolina Regular precio por litro: 23.86 pesos

Gasolina Premium precio por litro: 26.18 pesos

Diésel precio por litro: 26.27 pesos

¿Cuál es el precio promedio del litro de gasolina en Nuevo León hoy 31 de agosto?

Gasolina Regular precio por litro: 23.70 pesos

Gasolina Premium precio por litro: 27.07 pesos

Diésel precio por litro: 25.87 pesos

¿En qué lugar es más barato el precio del combustible hoy 31 de agosto?

El precio de la gasolina para hoy, domingo 31 de agosto del 2025, es el que reportan los permisionarios de las gasolineras con base en las obligaciones establecidas con la Comisión Reguladora de Energía (CRE); ¿En dónde es más barato el litro de gasolina?

En Cárdenas, en el estado de Tabasco, es una de las zonas donde el precio de la gasolina es más barato, donde el litro cuesta 23.29 pesos. En tanto que en San Nicolás de los Garza, Nuevo León es el lugar más caro, donde el combustible es vendido a 27.59 pesos por litro.

