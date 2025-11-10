¿A cuánto el litro de combustible? Así inicia la semana el precio de gasolina en México hoy 10 de noviembre 2025
El precio de la gasolina en México registró cambios importantes para la segunda semana de noviembre 2025; te compartimos el costo de combustible por estados.
¿Sale caro llenar el tanque? Fuerza Informativa Azteca te comparte el precio de la gasolina hoy 10 de noviembre 2025 en distintas regiones de México; te compartimos las zonas más baratas.
El costo puede variar dependiendo de la zona y el establecimiento al que acudas cargar combustible.
¿Cuál es el precio del litro de gasolina en México hoy?
- Gasolina Regular precio por litro: 23.37 pesos
- Precio de gasolina Premium por litro: 25.80 pesos
- Diésel precio por litro: 26.13 pesos
Precio del gas natural vehicular 10 de noviembre 2025
- Mínimo por litro: 10.99 pesos
- Promedio por litro: 12.58 pesos
- Máximo por litro: 14.49 pesos
Precio de la gasolina en CDMX hoy 10 de noviembre 2025
¡Tomen nota, capitalinos! Te compartimos el precio del litro de gasolina Magna y Premium en CDMX para el segundo lunes de noviembre.
- Gasolina Regular precio por litro: 23.48 pesos
- Precio de gasolina Premium por litro: 25.78 pesos
- Diésel precio por litro: 25.87 pesos
Precio de gasolina en Edomex hoy 10 de noviembre 2025
- Gasolina Regular precio por litro: 23.59 pesos
- Precio de gasolina Premium por litro: 25.26 pesos
- Diésel precio por litro: 25.69 pesos
Precio de gasolina en Guadalajara 10 de noviembre 2025
- Gasolina Regular precio por litro: 23.87 pesos
- Precio de gasolina Premium por litro: 26.33 pesos
- Diésel precio por litro: 26.22 pesos
Precio de gasolina hoy 10 de noviembre 2025 en Monterrey
El precio de la gasolina Magna y Premium en Monterrey registraron una ligera baja para este lunes.
- Gasolina Regular precio por litro: 23.39 pesos
- Precio de gasolina Premium por litro: 26.95 pesos
- Diésel precio por litro: 25.79 pesos
¿A cuánto está el litro de gasolina en Nayarit?
- Gasolina Regular precio por litro: 23.96 pesos
- Precio de gasolina Premium por litro: 25.98 pesos
- Diésel precio por litro: 26.89 pesos
Precio de gasolina en Campeche para noviembre 2025
- Gasolina Regular precio por litro: 23.85 pesos
- Precio de gasolina Premium por litro: 25.37 pesos
- Diésel precio por litro: 26.48 pesos
Precio de gasolina en Colima hoy 10 de noviembre 2025
- Gasolina Regular precio por litro: 23.73 pesos
- Precio de gasolina Premium por litro: 25.76 pesos
- Diésel precio por litro: 26.58 pesos
¿A cuánto sale llenar el tanque en México?
¡Atención, mexicanos! Se estima que llenar el tanque en México con gasolina Magna oscila entre los $1,168.50 pesos por 40 litros, mientras que llenarlo con gasolina Premium se ubica entre los $1,289.50 pesos por 50 litros.
¿En qué lugar es más barato el precio de la gasolina?
Monterrey, es una de las zonas en la que el precio de la gasolina es más barato, ubicándose en 23.39 pesos por litro, seguido de la Ciudad de México en 23.48 pesos.
Por el contrario,Guadalajara es el lugar más caro, cotizando en 23.87 pesos el litro.
¿Por qué sube el precio de la gasolina en México?
Existen diversas razones por las que el precio de la gasolina en México aumenta día con día; te compartimos algunos de los motivos están el aumento de impuestos, el internacional del petróleo, el tipo de cambio y los costos de refinación y distribución.