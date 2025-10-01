Pitbull ataca a mujer de la tercera edad cuando esta quería detener una pelea de perros

El ambiente en la metrópoli jalisciense fue perturbado por dos reportes de emergencia que exigieron la inmediata movilización de los cuerpos de seguridad y rescate en distintos puntos geográficos. Desde una pelea de perros con consecuencias graves hasta un altercado interpersonal que culminó en un desenlace fatal, todo en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Una adulta mayor resulta herida tras separar una pelea de perros en Guadalajara

La capital del estado fue escenario de una lamentable agresión que involucró a un perro y a su propietaria, una mujer de la tercera edad. El incidente tuvo lugar en el municipio de Guadalajara, donde la víctima sufrió múltiples heridas tras el ataque del animal. Según el relato de los hechos, el can, el cual había sido adoptado un año antes, reaccionó violentamente cuando su dueña intentó detener una riña que sostenía con otros perros.

La agredida presentó varias lesiones, de particular gravedad, en la región del cráneo. Ante la situación, los bomberos municipales de Guadalajara se hicieron presentes en el sitio con la finalidad de controlar la situación.

🔴#IMPORTANTE | Un Pitbull atacó a su dueña, la mascota fue trasladada a las instalaciones de Protección Animal donde se definirá su futuro.



Con información: Antonio Sánchez, (@Asancheztv). pic.twitter.com/UmjdIjmgXE — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) October 1, 2025

El personal de rescate llevó a cabo la captura del perro, trasladándolo a las dependencias de la estación local para su resguardo. El animal deberá ser entregado en breve a las instancias gubernamentales correspondientes para determinar su futuro. Se solicita la comparecencia de los responsables del can para responder por el incidente.

Homicidio en San Pedro Tlaquepaque relacionado con un conflicto sentimental entre amigos

Un suceso de carácter violento tuvo lugar en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, donde se registraron detonaciones de arma de fuego que encendieron las alarmas de los servicios de emergencia. La alarma se activó por llamadas que alertaron sobre los disparos en la colonia Tatepoco, específicamente en el cruce de las calles Pedro Moreno y Reforma.

Al arribo de los agentes policiales, se confirmó la existencia de un joven masculino tirado en el piso, víctima de proyectiles de arma de fuego. Tras corroborar la situación, se solicitó de inmediato la asistencia de una ambulancia. Los paramédicos que acudieron al sitio, después de una revisión exhaustiva, confirmaron que la persona ya no manifestaba signos vitales, declarando su fallecimiento.

De acuerdo con las versiones obtenidas de los testigos oculares, el origen de la agresión fue una disputa derivada de una relación sentimental. Se presume que el conflicto se generó entre la víctima y un individuo que era supuestamente amigo suyo, siendo un problema de índole amorosa el factor que desencadenó el ataque.

El cuerpo del occiso fue puesto a disposición de las autoridades competentes, mientras se inician las indagatorias para esclarecer completamente la dinámica de la agresión. Los problemas personales y sentimentales son señalados como la causa directa de este lamentable homicidio.