¡Luchan por sobrevivir! 8 mil familias en Nezahualcóyotl pierden todo tras inundación y siguen en crisis

El oriente del Estado de México sigue en crisis. Tras tres días de la grave inundación por las intensas lluvias, más de 8 mil familias de Nezahualcóyotl continúan atrapadas en el lodo, sin agua potable ni posibilidad de abrir sus negocios. Colonias como Vicente Villada y la Metropolitana Tercera Sección lucen como zonas de desastre, con muebles, autos y mercancías perdidas, mientras la desesperación crece ante la falta de ayuda inmediata.

La escena es desoladora: calles convertidas en ríos, talleres inundados, dulcerías cerradas y familias que han tenido que sobrevivir con donaciones de amigos o vecinos.

El agua no baja y las afectaciones aumenta en Nezahualcóyotl

Ya son casi tres días de la inundación que sorprendió a los habitantes del municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México.

“No nos esperábamos que lloviera tanto, hemos leído en algunos artículos que llovió en tres horas lo que tarda en llover un mes”, explicó Miguel Martínez, uno de los afectados.

El nivel del agua ya bajó en algunos puntos; sin embargo, ante lo crítico de la situación, ahora enfrentan otro tipo de problema.

“Empezó a bajar el nivel del agua, pero ahora ya contamos con otros problemas, no tenemos agua potable, no nos podemos bañar”, explicó Abraham Salas, otro de los afectados.

#MientrasDormía | Familias en Nezahualcóyotl luchan por sobrevivir tras 3 días de inundación.



Más de 8 mil familias afectadas, negocios cerrados y sin agua potable.



Más de 8 mil familias afectadas, negocios cerrados y sin agua potable.

"Hemos sobrevivido gracias a amigos que nos mandan comida", cuenta una afectada.

Más de 8 mil familias resultaron afectadas por la severa inundación, algo de lo más grave, es cómo están sobreviviendo sin poder abrir sus negocios.

“La verdad nos han estado apoyando los amigos, gracias a Dios, hoy, un amigo de mi hermano, le mandó comida y desayuno para todos, para desayunar y comer”, explicó Maleni Salas.

“Mi negocio es el que más se dañó por que yo tengo un taller de alineación y balanceo, como ven, la fosa donde yo trabajo está totalmente llena. Una compresora ya se echó a perder, la planta de soldar, mis gatos a ver si funcionan los gatos hidráulicos, que tengo ahora que empiece a trabajar a ver si funcionan si no a ver hay que mandarlos a reparar o comprar otros si se puede, pero va a estar muy difícil”, explicó el señor Miguel Martínez.

#Importante | 🚨 Emergencia en Nezahualcóyotl: vecinos denuncian abandono tras inundaciones



A 48 horas del aguacero del sábado, decenas de viviendas siguen anegadas en #Neza.



Vecinos acusan falta de apoyo por parte de autoridades municipales y estatales.



El agua no baja, la…

Don Miguel hizo valer los ahorros de su esposa para salir estos días difíciles.

“Afortunadamente, mi esposa siempre se previene con el gasto que yo le doy, trata de tener algo ahí, pero pues no la hemos llevado con frijoles, tortillas, poquito de arroz ahí no la vamos llevando”, explicó.

La familia Salas, no ha podido abrir su dulcería, la mercancía se dañó y no hay clientes que apoyen al beneficio de su economía.

“Mi esposo y yo tenemos un negocio de dulces, donde todos los muebles ahorita están afectados, llevamos tres días sin poder abrir la dulcería, y es demasiado preocupante, no tenemos de dónde tener una fuente de ingresos”, explicó.