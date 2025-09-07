Precio de la gasolina: Esto cuesta el litro de magna y premium en México hoy 7 de septiembre

¿Sabes dónde está más barata la gasolina hoy? En Fuerza Informativa Azteca (FIA) te brindamos el dato de en qué parte de México es más bajo el precio de este combustible para hoy domingo 7 de septiembre de 2025.

¿Cuál es el precio del litro de gasolina en México hoy?

Gasolina Regular precio por litro: 23.49 pesos

Gasolina Regular precio por litro: 23.49 pesos
Precio de gasolina Premium por litro: 25.78 pesos

Diésel precio por litro: 26.27 pesos

Precio del gas natural vehicular 7 de septiembre de 2025

Mínimo por litro: 10.99 pesos

Promedio por litro: 12.55 pesos

Máximo por litro: 13.99 pesos

Precio de la gasolina en CDMX hoy 7 de septiembre de 2025

Te compartimos el precio del litro de gasolina en CDMX este domingo 7 de septiembre:

Gasolina Regular precio por litro: 23.51 pesos

Gasolina Regular precio por litro: 23.51 pesos
Precio de gasolina Premium por litro: 25.86 pesos

Diésel precio por litro: 25.86 pesos

Precio de gasolina en Edomex hoy 7 de septiembre de 2025

Gasolina Regular precio por litro: 23.61 pesos

Gasolina Regular precio por litro: 23.61 pesos
Precio de gasolina Premium por litro: 25.24 pesos

Diésel precio por litro: 25.67 pesos

Precio de gasolina en Guadalajara 7 de septiembre de 2025

Gasolina Regular precio por litro: 23.91 pesos

Gasolina Regular precio por litro: 23.91 pesos
Precio de gasolina Premium por litro: 26.19 pesos

Diésel precio por litro: 26.28 pesos

Precio de gasolina hoy 7 de septiembre de 2025 en Monterrey

Gasolina Regular precio por litro: 23.68 pesos

Gasolina Regular precio por litro: 23.68 pesos
Precio de gasolina Premium por litro: 27.08 pesos

Diésel precio por litro: 25.86 pesos

Precio de gasolina en San Luis Potosí hoy 7 de septiembre de 2025

Gasolina Regular precio por litro: 23.87 pesos

Gasolina Regular precio por litro: 23.87 pesos
Precio de gasolina Premium por litro: 25.21 pesos

Diésel precio por litro: 26.23 pesos

Precio de gasolina en Aguascalientes hoy 7 de septiembre de 2025

Gasolina Regular precio por litro: 23.85 pesos

Gasolina Regular precio por litro: 23.85 pesos
Precio de gasolina Premium por litro: 25.92 pesos

Diésel precio por litro: 26.23 pesos

¿Cuál es el precio de la gasolina en Estados Unidos?

Te compartimos el precio de la gasolina en Estados Unidos para este 7 de septiembre de 2025.

Gasolina Regular por galón: 3.19 dólares (59.70 pesos)

Gasolina Regular por galón: 3.19 dólares (59.70 pesos)
Gasolina Premium precio por galón: 4.04 dólares (75.61 pesos)

Diésel precio por galón: 3.70 dólares (69.25 pesos)

¿En qué lugar es más barato el precio de la gasolina?

El precio de la gasolina para este domingo 7 de septiembre de 2025 corresponde al que reportan los permisionarios conforme a lo estipulado por la Comisión Nacional de Energía (CRE). ¿En qué región del país se vende más barato el litro de gasolina?

En la Ciudad de México (CDMX) está el precio más bajo en este listado, con la gasolina regular a 23.51 pesos por litro. En contraste, Guadalajara, Jalisco, aparece entre las regiones con el precio más alto, al ofrecer la gasolina regular en 23.91 pesos por litro.

¿Cuál es la diferencia entre Magna y Premium?

La diferencia principal entre la gasolina Magna y la Premium está en el octanaje, que determina la resistencia a la detonación en el motor.

La Magna cuenta con 87 octanos y es adecuada para motores de baja compresión; la Premium, con 91 o más octanos, se recomienda para motores turbo, sobrealimentados o con inyección directa.

Para elegir el combustible correcto para tu vehículo, revisa el manual del usuario, la tapa del tanque o la puerta del conductor.

