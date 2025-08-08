¡Que no te tome por sorpresa! Cierre de la Línea A del Metro: ¿Cuándo será? Esto sabemos

El gobierno de la capital ha confirmado el cierre de la Línea A del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, conocida por sus constantes problemas operativos, será sometida a un importante proceso de intervención. Pero, ¿cuándo y cómo se llevará a cabo esto? Te contamos lo que sabemos.

¿Cuánto tiempo durará el cierre de la Línea A del Metro?

El proyecto de modernización es de tal magnitud que inevitablemente requerirá el cierre temporal de estaciones en la ruta, aunque el gobierno de la Ciudad de México aclaró que el calendario exacto de estas suspensiones será anunciado con antelación, una vez que se concluya el análisis en curso. Se hizo hincapié en que este no es un proyecto de corta duración, por lo que las obras tomarán un tiempo considerable.

Durante una conferencia de prensa, las autoridades capitalinas ofrecieron detalles sobre la estrategia en desarrollo. Se indicó que se han iniciado las conversaciones con funcionarios federales para coordinar la ejecución del proyecto, que ya está siendo analizado por el personal del STC. El objetivo es crear un plan integral que permita una intervención profunda en la línea, cuya infraestructura ha presentado fallas persistentes.

¿Cuándo sería el cierre de la Línea A del Metro?

Las autoridades locales, en colaboración con el gobierno federal, se encuentran en una fase de planificación para una obra de gran envergadura que busca resolver las deficiencias del servicio, especialmente en el tramo que va de Los Reyes a La Paz.

Según el cronograma tentativo, la obra no comenzará durante el año en curso, ya que el resto del tiempo se dedicará a la elaboración del proyecto ejecutivo. La previsión es que las labores de mejora en la Línea A se pongan en marcha en enero de 2026.

Se busca atender los problemas que han afectado a miles de usuarios diariamente y garantizar un servicio más eficiente y seguro en esta importante ruta de transporte.

