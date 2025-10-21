¡Fácil, rápido y sin filas! Tramita tu Licencia Edomex; ubica aquí las unidades móviles

¡Olvídate de las filas y no pierdas tiempo! El Gobierno del Estado de México (Edomex) ha desplegado una solución fácil para tu Licencia Edomex 2025. Las Unidades Móviles ya recorren tu municipio para que puedas tramitar o renovar tu documento de forma fácil, rápida y sin esperas, evitando multas: Conoce las nuevas fechas y las ubicaciones actualizadas publicadas por la Secretaría de Movilidad.

Este cambio en la agenda es clave porque el servicio está disponible para todos los automovilistas. No importa si tramitas tu licencia por primera vez, o si solo necesitas renovar o reponerla. La Secretaría de Movilidad prioriza la rapidez: solo asegúrate de llevar tus documentos oficiales completos a la unidad más cercana. ¡Prepárate para olvidarte de las largas esperas!

Municipios y ubicaciones de las unidades móviles de Licencia Edomex

Para evitar filas y garantizar un trámite rápido y sencillo de tu Licencia Edomex 2025, es vital conocer dónde se encuentran las Unidades Móviles.

Hemos filtrado la información oficial para darte las ubicaciones actualizadas y los horarios de atención para el servicio Particular y Público hasta el sábado 25 de octubre.

21 de octubre



Ecatepec : Calle Monte Nanga Parbat, Mz. 474, Lt. 33, Col. Jardines de Morelos, C.P. 55070. (Frente a Primaria Isidro Fabela)

: Calle Monte Nanga Parbat, Mz. 474, Lt. 33, Col. Jardines de Morelos, C.P. 55070. (Frente a Primaria Isidro Fabela) Tenango del Aire : Plaza de la Constitución 1, C.P. 56780. (Frente al Palacio Municipal)

: Plaza de la Constitución 1, C.P. 56780. (Frente al Palacio Municipal) Tejupilco de Hidalgo : Palacio Municipal s/n, Col. Centro, C.P. 51400. (Frente al Palacio Municipal)

: Palacio Municipal s/n, Col. Centro, C.P. 51400. (Frente al Palacio Municipal) Naucalpan de Juárez : Av. Benito Juárez 39, Col. Naucalpan Centro, C.P. 53000. (Frente al Palacio Municipal)

: Av. Benito Juárez 39, Col. Naucalpan Centro, C.P. 53000. (Frente al Palacio Municipal) Nezahualcóyotl: Av. General Lázaro Cárdenas s/n, Col. Rey Neza, C.P. 57809. (Estadio Neza 86)

22 de octubre



Zumpahuacán : Calle Benito Juárez 1, Col. Centro, C.P. 51980. (Frente al Palacio Municipal)

: Calle Benito Juárez 1, Col. Centro, C.P. 51980. (Frente al Palacio Municipal) San Mateo Atenco (último día): Av. Lic. Benito Juárez 302, Col. San Miguel, C.P. 52104.

(último día): Av. Lic. Benito Juárez 302, Col. San Miguel, C.P. 52104. Tenango del Aire (segundo día): Plaza de la Constitución 1, C.P. 56780.

(segundo día): Plaza de la Constitución 1, C.P. 56780. Tecámac (inicio de jornada): Carretera Federal Pachuca–México 32, Col. Sierra Hermosa, C.P. 55749. (Parque Ecológico Sierra Hermosa)

23 de octubre



Ecatepec : Calle Ave Acero 5, Col. Polígonos 3, C.P. 55187.

: Calle Ave Acero 5, Col. Polígonos 3, C.P. 55187. Temamatla: (inicio de jornada): Plaza Hidalgo 4, Col. Centro, C.P. 56650. (Frente al Palacio Municipal)

(inicio de jornada): Plaza Hidalgo 4, Col. Centro, C.P. 56650. (Frente al Palacio Municipal) Nezahualcóyotl : Av. Chimalhuacán s/n, Esq. Caballo Bayo, Col. Benito Juárez, C.P. 57000. (Explanada Municipal “Unión de Fuerzas”)

: Av. Chimalhuacán s/n, Esq. Caballo Bayo, Col. Benito Juárez, C.P. 57000. (Explanada Municipal “Unión de Fuerzas”) Chicoloapan: Av. Reforma 20-14, Col. Centro, C.P. 56370. (Frente al Palacio Municipal)

24 de octubre



Temascalapa : Calle Río Colorado 2, Esq. San Francisco, Barrio de San Miguel, C.P. 55980. (Frente a la iglesia)

: Calle Río Colorado 2, Esq. San Francisco, Barrio de San Miguel, C.P. 55980. (Frente a la iglesia) Chimalhuacán : Calle Papalotl, Lt. 4, Col. Barrio Vidrieros, C.P. 56356. (Plaza Cívica Vidrieros)

: Calle Papalotl, Lt. 4, Col. Barrio Vidrieros, C.P. 56356. (Plaza Cívica Vidrieros) Temamatla : (segundo día): Plaza Hidalgo 4, Col. Centro, C.P. 56650.

: (segundo día): Plaza Hidalgo 4, Col. Centro, C.P. 56650. Naucalpan de Juárez: (segundo bloque): Av. Benito Juárez 39, Col. Naucalpan Centro, C.P. 53000.

25 de octubre



Tejupilco de Hidalgo : (último día): Palacio Municipal s/n, Col. Centro, C.P. 51400.

: (último día): Palacio Municipal s/n, Col. Centro, C.P. 51400. Temamatla : (último día): Plaza Hidalgo 4, Col. Centro, C.P. 56650.

: (último día): Plaza Hidalgo 4, Col. Centro, C.P. 56650. Cuautitlán Izcalli : (último día): Hacienda de Sierra Vieja 2, Col. Hacienda del Parque, C.P. 54769.

: (último día): Hacienda de Sierra Vieja 2, Col. Hacienda del Parque, C.P. 54769. Naucalpan de Juárez: (cierre de jornada): Av. Benito Juárez 39, Col. Naucalpan Centro, C.P. 53000.

Horario de atención

Recepción de documentos de 09:00 a 17:30 horas (servicio hasta las 18:00 de lunes a viernes).

Sábados: de 09:00 a 12:30 horas.

Licencia Edomex 2025: Documentos oficiales y obligatorioa para tremitar en Unidades Móviles

Evita el rechazo inmediato: Tu checklist debe estar impecable. Esta es la documentación vital que debes llevar a las unidades móviles, sin falta:



Acta de nacimiento

CURP

Identificación oficial vigente con fotografía

Comprobante de domicilio reciente

Pago de derechos

Examen de conocimientos aprobado

Para licencia tipo C: certificado EEC1631 de Estándar de Competencias

Costos oficiales y tipos de Licencia en el Edomex 2025 en Unidades Móviles