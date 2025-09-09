Precio de la gasolina hoy 9 de septiembre de 2025: ¿Subió el combustible esta semana?

Con el inicio de la primera semana laboral completa de septiembre, los conductores en todo México ajustan sus presupuestos. Este martes 9 de septiembre, el precio de los combustibles presenta ligeras variaciones que, aunque mínimas, impactan en el gasto diario y semanal, por lo que te recomendamos checar bien el precio de la gasolina.

Revisar el costo antes de llenar el tanque es una estrategia clave para el ahorro. Por ello, Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta la guía actualizada con los precios promedio a nivel nacional y en las principales entidades del país, con base en los datos reportados por los permisionarios a la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

¿Cuál es el precio promedio del litro de gasolina en México hoy 9 de septiembre de 2025?

Gasolina Regular precio por litro: $23.50 pesos

Gasolina Premium precio por litro: $25.79 pesos

Diésel precio por litro: $26.25 pesos

Precio del gas natural vehicular hoy martes 9 de septiembre de 2025

Mínimo por litro: $10.99 pesos

Promedio por litro: $12.55 pesos

Máximo por litro: $13.99 pesos

¿Cuál es el precio promedio del litro de gasolina en CDMX hoy 9 de septiembre de 2025?

Gasolina Regular precio por litro: $23.50 pesos

Gasolina Premium precio por litro: $25.87 pesos

Diésel precio por litro: $25.84 pesos

La capacidad del tanque de la gasolina en tu auto, la puedes consultar en la misma tapa del depósito, donde por lo regular se indicará de capacidad exacta.|“Gemini IA”

¿Cuál es el precio promedio del litro de gasolina en el Estado de México hoy 9 de septiembre de 2025?

Gasolina Regular precio por litro: $23.61 pesos

Gasolina Premium precio por litro: $25.24 pesos

Diésel precio por litro: $25.67 pesos

¿Cuál es el precio promedio del litro de gasolina en Jalisco hoy 9 de septiembre?

Gasolina Regular precio por litro: $23.91 pesos

Gasolina Premium precio por litro: $26.20 pesos

Diésel precio por litro: $26.26 pesos

¿Cuál es el precio promedio del litro de gasolina en Nuevo León hoy 9 de septiembre?

Gasolina Regular precio por litro: $23.69 pesos

Gasolina Premium precio por litro: $27.09 pesos

Diésel precio por litro: $25.86 pesos

¿Dónde encontrar la gasolina más barata y más cara de México?

La diferencia de precios a lo largo del país es notable. Buscar y comparar puede generar un ahorro considerable en cada carga.

Este martes, la gasolina regular más económica se encuentra en la región de la frontera norte, específicamente en Matamoros, Tamaulipas, con un precio de $21.75 pesos por litro. En contraste, la gasolina premium más cara se localiza en Masuala, Sinaloa, donde el litro alcanza hasta los $28.32 pesos.