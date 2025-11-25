Y se marchó... Conductor vuelca camioneta en la Glorieta de Insurgentes y huye | Mientras Dormía

Durante la madrugada de hoy martes 25 de noviembre de 2025, una camioneta protagonizó una caída desde aproximadamente cinco metros dentro de la explanada de la Glorieta de Insurgentes, en la Ciudad de México (CDMX) y de los ocupantes nada se sabe.

SSC revisa cámaras: Camioneta cae cinco metros sin dejar heridos en la Glorieta de Insurgentes

La camioneta viajaba por Avenida de los Insurgentes cuando, aparentemente por conducir a exceso de velocidad, chocó contra un muro de contención y terminó cayendo al área peatonal de la conocida Glorieta de los Insurgentes. Los ocupantes abandonaron el vehículo antes de la llegada de los policías de la capital.

#AlertaVialFIA | Una camioneta cayó de más de cinco metros hacia la zona peatonal después de que el conductor, presuntamente a gran velocidad, perdiera el control y chocara contra el muro de protección en la Glorieta de Insurgentes.



La unidad quedó volcada y los tripulantes…

Con apoyo de grúas, las autoridades retiraron la camioneta sin reportar personas lesionadas. La Secretaría de Seguridad Ciudadana ya revisa las cámaras de videovigilancia para identificar al conductor y determinar responsabilidades por los daños causados.

Buscan al agresor: asesinan a hombre a balazos en la colonia Juan Escutia, Iztapalapa

En la colonia Juan Escutia, de la alcaldía Iztapalapa, un hombre de aproximadamente 40 años de edad murió a balazos mientras caminaba sobre la calle General Juan Enríquez. Vecinos alertaron a la policía tras escuchar detonaciones y localizar el cuerpo.

La zona fue acordonada para las diligencias periciales y el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense. Hasta el momento no se tiene información sobre el agresor ni los motivos. Las autoridades recaban testimonios de testigos y buscan pistas para resolver el crimen.

#MientrasDormía un hombre fue asesinado cuando caminaba en la colonia Juan Escutia en @Alc_Iztapalapa



En otro hecho, un motociclista murió y otro resultó grave tras ser embestidos por una camioneta en Av. Vallejo en

Tragedia en Vallejo: motociclista muere tras choque en Gustavo A. Madero

Un choque entre una motocicleta y una camioneta ocurrió en el cruce de Vallejo y Margarita Maza de Juárez, colonia Patera Vallejo, en la alcaldía Gustavo A. Madero, y dejó un saldo fatal. Un hombre de aproximadamente 45 años falleció tras sufrir un golpe en la cabeza, mientras que su acompañante resultó gravemente herido.

El conductor responsable huyó después del impacto. Policías y personal de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX acordonaron el lugar y recolectan indicios para identificarlo. Los familiares de la persona fallecida ya identificaron el cuerpo.