Alerta por tráfico, bloqueos y manifestaciones en CDMX: Marcha por 25 N afectará estas vialidades
En la CDMX, HOY se espera severo tráfico por bloqueos, manifestaciones y la Marcha del 25 N, en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
¡CDMX en alerta vial por manifestaciones! En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, este martes 25 de noviembre, en la Ciudad de México se espera que colectivas feministas y madres buscadoras colapsen las calles del centro de la capital por Marcha del 25 N. Tras el Megabloqueo Nacional de Carreteras en varios estados del país, HOY se espera tráfico intenso, marchas, bloqueos y protestas que podrían afectar al primer cuadro de la capital.
Avenidas como Paseo Avenida de la Reforma, Insurgentes y calles céntricas cercanas al Zócalo de la CDMX.
Ruta confirmada y vialidades afectadas por la marcha del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer: '25N'
Las calles afectadas durante la marcha son:
- Paseo de la Reforma (entre la Glorieta de las Mujeres que Luchan y el Caballito).
- Avenida Juárez.
- Avenida 16 de Septiembre.
- Eje Central Lázaro Cárdenas.
- Avenida 5 de Mayo.
- Zócalo capitalino.
¡Así están programadas varias marchas y manifestaciones para este 25 de noviembre!
Conoce las manifestaciones y marchas HOY martes 25 de noviembre en CDMX; ¡Tómalo en cuenta y sal con tiempo!
*Precaución vial por concentración de manifestantes a las 10:00 horas en Bucareli no. 48, col. Centro, alcaldía Cuauhtémoc.
* Se prevé marcha a las 11:00 horas que dará inicio en el Ángel de la Independencia con destino al Zócalo Capitalino.
*A las 12:00 horas en Av. Paseo de la Reforma no. 135, col. Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc, por concentración de manifestantes
*Por marcha a las 12:30 horas dando inicio en el Hemiciclo a Juárez con destino al Zócalo Capitalino.
*En Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán a las 15:00 horas, por concentración de manifestantes.
* A las 15:00 horas se espera marcha que partirá del Monumento a la Revolución rumbo al Zócalo.
* En Calz. San Antonio Abad no. 130, col. Tránsito, alcaldía Cuauhtémoc, por arribo de manifestantes a las 16:00 horas.
Este martes, colectivos marcharán desde la Glorieta de las Mujeres que Luchan hasta el Zócalo por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Este martes, colectivos marcharán desde la Glorieta de las Mujeres que Luchan hasta el Zócalo por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Cortes en Reforma, Juárez, Eje Central y más. @karianacn con el reporte en… pic.twitter.com/o9o8sZNb4G
Ruta de la marcha 25N en CDMX
¡Toma tus precauciones! Este martes 25 de noviembre de 2025, la Ciudad de México (CDMX) vivirá una jornada de manifestaciones y marchas por el 25N, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Se espera que colectivas feministas y madres buscadoras avancen por el centro de la capital, lo que generará gran afluencia de personas y cierres a la circulación durante varias horas.
Los contingentes comenzarán a reunirse desde las 14:00 horas en distintos puntos de Paseo de la Reforma. La salida principal está prevista entre las 15:15 y las 15:30 horas, según la convocatoria difundida por Amnistía Internacional.
En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, mujeres de todo el mundo toman las calles para alzar la voz.
La ONU centra este 2025 su llamado en la violencia digital, que afecta a miles de mujeres y niñas. Solo 4 de cada 10 países cuentan con leyes… pic.twitter.com/eY8TjkCg0I
¡Consulta la información antes de salir! De acuerdo con el calendario oficial del Hoy No Circula, este martes 25 de noviembre, los siguientes vehículos no podrán circular en la CDMX y el Edomex:
🌞¡Buen día!— CAMegalópolis (@CAMegalopolis) November 25, 2025
El #HoyNoCircula de este martes 25 de noviembre en la #ZMVM es para los vehículos con #EngomadoRosa terminación de placas 7 y 8, holograma 1 y 2.
🚗𝐸𝑥𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 - 𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝟎𝟎 𝐲 𝟎. pic.twitter.com/0M7WhlhhGL
Fuerza Informativa Azteca (FIA) te comparte las manifestaciones, bloqueos y las marchas que afectarán a la capital este martes 25 de noviembre del 2025.