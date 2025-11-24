Ruta de la marcha 25N en CDMX: horario y alternativas viales para este martes

¡Toma tus precauciones! Este martes 25 de noviembre de 2025, la Ciudad de México (CDMX) vivirá una jornada de manifestaciones y marchas por el 25N, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Se espera que colectivas feministas y madres buscadoras avancen por el centro de la capital, lo que generará gran afluencia de personas y cierres a la circulación durante varias horas.

¿A qué hora inicia la marcha del 25N en CDMX?

Los contingentes comenzarán a reunirse desde las 14:00 horas en distintos puntos de Paseo de la Reforma. La salida principal está prevista entre las 15:15 y las 15:30 horas, s egún la convocatoria difundida por Amnistía Internacional.

El punto de encuentro para los colectivos será la Glorieta de las Mujeres que Luchan, desde donde partirán rumbo al Zócalo a partir de las 15:15 horas.

Organizaciones han reiterado que este 25N se marcha "por las que ya no están y por las que alzan la voz" en un contexto de violencia creciente contra mujeres, defensoras y madres buscadoras en México.

Ruta confirmada y vialidades afectadas por la marcha del 25N

Las calles afectadas durante la marcha son:



Paseo de la Reforma (entre la Glorieta de las Mujeres que Luchan y el Caballito).

Avenida Juárez.

Avenida 16 de Septiembre.

Eje Central Lázaro Cárdenas.

Avenida 5 de Mayo.

Zócalo capitalino.

El recorrido atraviesa zonas emblemáticas como el Ángel de la Independencia, el Monumento a la Revolución y el primer cuadro de la CDMX, por lo que se espera tráfico pesado.

Alternativas viales durante marcha 25N en CDMX

La Secretaría de Seguridad Ciudadana recomienda utilizar las siguientes rutas alternas para reducir retrasos:



Circuito Interior.

Avenida de los Insurgentes.

Eje 1 Norte.

Eje 1 Oriente.

Avenida Chapultepec.

Fray Servando Teresa de Mier.

José María Izazaga

Doctor Río de la Loza.

Es importante destacar que el servicio de Metrobús podría presentar modificaciones y cierres durante las protestas, especialmente en la Línea 7. Por ello, se recomienda seguir los canales oficiales para evitar contratiempos.

¿Qué es el 25N?

El 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una fecha dedicada a visibilizar las distintas formas de violencia de género que siguen afectando a mujeres y niñas en todo el mundo.

Esta fecha busca poner en el centro la defensa de su integridad ante agresiones discriminatorias, acoso, abuso sexual y otras violencias que continúan ocurriendo a diario. Especialmente en un país donde la violencia de género se ha disparado a niveles nunca antes vistos.