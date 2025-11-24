Desmantelan célula criminal en cuatro estados: Caen “El Carnal” y “Pelayo” junto a 13 cómplices

Fuerzas federales asestaron un duro golpe a la delincuencia organizada en el centro del país tras ejecutar una serie de cateos simultáneos en Puebla, Morelos, Estado de México y Ciudad de México. El saldo del operativo fue la detención de 15 presuntos criminales pertenecientes a una célula dedicada al tráfico de armas, narcomenudeo y homicidios.

Caen líderes y desmantelan red criminal en cuatro estados

Entre los detenidos destacan los dos presuntos líderes de la organización, identificados como Isaí Gabriel, alias “El Carnal” e Ignacio, alias “Pelayo”.

Como resultado de labores de inteligencia e investigación, elementos de @SEMAR_mx, @SSPCMexico, en coordinación con @FGRMexico, @Defensamx1, @GN_MEXICO_ y el #CNI, realizaron cateos en 15 inmuebles vinculados a una organización delictiva dedicada al narcomenudeo, extorsión y… pic.twitter.com/GnQh3yqhZr — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) November 24, 2025

Ambos son señalados como los encargados de coordinar las operaciones de venta de droga y tráfico de armamento en la región centro.

El despliegue de seguridad no solo logró las capturas, sino también el aseguramiento de un importante patrimonio criminal y logístico. Al inspeccionar los 14 inmuebles cateados, las autoridades incautaron:



14 vehículos de alta gama.

7 armas de fuego y diversos cartuchos.

3 mil dosis de droga.

68 equipos telefónicos y de radiocomunicación.

Este operativo debilita significativamente la capacidad operativa y financiera de esta célula que operaba impunemente en cuatro entidades clave del país.

