Desmantelan célula criminal en cuatro estados: Caen “El Carnal” y “Pelayo” junto a 13 cómplices
Te contamos los detalles de los cateos en 4 estados donde detuvieron a 15 criminales, incluidos “El Carnal” y “Pelayo”, y aseguraron una flotilla de autos de lujo.
Fuerzas federales asestaron un duro golpe a la delincuencia organizada en el centro del país tras ejecutar una serie de cateos simultáneos en Puebla, Morelos, Estado de México y Ciudad de México. El saldo del operativo fue la detención de 15 presuntos criminales pertenecientes a una célula dedicada al tráfico de armas, narcomenudeo y homicidios.
Caen líderes y desmantelan red criminal en cuatro estados
Entre los detenidos destacan los dos presuntos líderes de la organización, identificados como Isaí Gabriel, alias “El Carnal” e Ignacio, alias “Pelayo”.
Como resultado de labores de inteligencia e investigación, elementos de @SEMAR_mx, @SSPCMexico, en coordinación con @FGRMexico, @Defensamx1, @GN_MEXICO_ y el #CNI, realizaron cateos en 15 inmuebles vinculados a una organización delictiva dedicada al narcomenudeo, extorsión y… pic.twitter.com/GnQh3yqhZr— Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) November 24, 2025
Ambos son señalados como los encargados de coordinar las operaciones de venta de droga y tráfico de armamento en la región centro.
El despliegue de seguridad no solo logró las capturas, sino también el aseguramiento de un importante patrimonio criminal y logístico. Al inspeccionar los 14 inmuebles cateados, las autoridades incautaron:
- 14 vehículos de alta gama.
- 7 armas de fuego y diversos cartuchos.
- 3 mil dosis de droga.
- 68 equipos telefónicos y de radiocomunicación.
Este operativo debilita significativamente la capacidad operativa y financiera de esta célula que operaba impunemente en cuatro entidades clave del país.