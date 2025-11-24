Logo InklusionSitio accesible
Desmantelan célula criminal en cuatro estados: Caen “El Carnal” y “Pelayo” junto a 13 cómplices

Te contamos los detalles de los cateos en 4 estados donde detuvieron a 15 criminales, incluidos “El Carnal” y “Pelayo”, y aseguraron una flotilla de autos de lujo.

Cae “El Carnal” e Ignacio “Pelayo”.
Cae “El Carnal” e Ignacio “Pelayo” en operativo federal en Puebla, Morelos, CDMX y Edomex|X.
Escrito por: América López

Con información de: Silvia Otero

Fuerzas federales asestaron un duro golpe a la delincuencia organizada en el centro del país tras ejecutar una serie de cateos simultáneos en Puebla, Morelos, Estado de México y Ciudad de México. El saldo del operativo fue la detención de 15 presuntos criminales pertenecientes a una célula dedicada al tráfico de armas, narcomenudeo y homicidios.

Caen líderes y desmantelan red criminal en cuatro estados

Entre los detenidos destacan los dos presuntos líderes de la organización, identificados como Isaí Gabriel, alias “El Carnal” e Ignacio, alias “Pelayo”.

Ambos son señalados como los encargados de coordinar las operaciones de venta de droga y tráfico de armamento en la región centro.

El despliegue de seguridad no solo logró las capturas, sino también el aseguramiento de un importante patrimonio criminal y logístico. Al inspeccionar los 14 inmuebles cateados, las autoridades incautaron:

  • 14 vehículos de alta gama.
  • 7 armas de fuego y diversos cartuchos.
  • 3 mil dosis de droga.
  • 68 equipos telefónicos y de radiocomunicación.

Este operativo debilita significativamente la capacidad operativa y financiera de esta célula que operaba impunemente en cuatro entidades clave del país.

