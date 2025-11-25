Suspenden clases en Escuela Nacional de Antropología e Historia ‘ENAH’ por amenaza de bomba

Estudiantes, docentes y trabajadores de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, 'ENAH', fueron alertados y evacuados de última hora por una amenaza de bomba. La alarma desató un intenso operativo de seguridad y cuerpos de emergencia que generó nerviosismo la mañana de este martes 25 de noviembre en la alcaldía Tlalpan de la CDMX.

¿Qué se sabe sobre la movilización por amenaza de bomba en la 'ENAH'?

De acuerdo con información preliminar, la Coordinación de Protección Civil del plantel, en trabajo en conjunto con autoridades capitalinas, inició un proceso de revisión completa de las instalaciones después de recibir la advertencia, aunque hasta el momento no se ha aclarado por qué medio llegó la amenaza.

Servicios de emergencia se movilizaron a inmediaciones de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, en @TlalpanAl , debido al reporte de un artefacto explosivo dentro de una mochila al interior del plantel.



Cerca de 800 personas, entre estudiantes y trabajadores, fueron…

El desalojo comenzó alrededor minutos después de las 10:30 horas y las autoridades solicitaron a toda la comunidad mantenerse al menos a 30 metros del acceso principal mientras se desarrollaban las revisiones de seguridad.

Alumnos del 'ENAH' capta operativo tras amenaza de bomba

En redes sociales, estudiantes compartieron fotografías y videos en los que se observa a decenas de personas concentradas sobre la vía pública, algunas con mochilas aún en mano, otras intentando contactar a familiares para informar sobre la situación.

La escena fue descrita como tensa pero ordenada, con personal de seguridad de la ENAH guiando a los grupos hacia puntos seguros y evitando que alguien intentara reingresar.

Elementos de Protección Civil y Agentes de Investigación desplegaron un protocolo detallado que incluyó inspecciones en aulas, pasillos, áreas administrativas y espacios comunes. Aunque la escuela no ha emitido mayores precisiones, se espera la llegada de unidades especializadas para continuar con la verificación, como ha ocurrido en situaciones anteriores.

🔴 *EVACUACIÓN POR SUPUESTA AMENAZA DE B0MB4, ENAH.*



En estos momentos protección civil de la ENAH incia un proceso de evaluación de las instalaciones luego de según informaron llegó informaran llegara una supuesta “amenaza de bomba”. No se ha aclarado por qué medio llegó. pic.twitter.com/yF5anSqHYt — RadioZapote (@RadioZapote) November 25, 2025

Evacúan por segunda vez la ENAH por amenaza de bomba

Esta nueva amenaza y operativo recordó a la comunidad la movilización registrada el 9 de octubre de 2024, cuando la ENAH también fue evacuada por una amenaza de bomba, que posteriormente se confirmó como falsa, reportada directamente por la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

En aquella ocasión, el agrupamiento de tareas especiales "Zorros" realizó una inspección minuciosa que permitió retomar actividades dos horas más tarde.

Por ahora, la escuela informó que las clases quedan suspendidas durante todo el día y pidió a la comunidad mantenerse atenta a nuevos comunicados oficiales. La prioridad, señalaron las autoridades, es garantizar la seguridad de quienes integran el plantel mientras continúa la revisión tras la amenaza de bomba en el ENAH.