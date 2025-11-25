Se cumplen 19 años del asesinato de Valentín Elizalde; esto es lo que se sabe del caso

Este 25 de noviembre se recuerda en México, el 19 aniversario luctuoso de Valentín Elizalde Valencia, conocido popularmente como "El Gallo de Oro", quien fuera un reconocido cantante mexicano especializado en los géneros de banda sinaloense y corrido.

El cantante, nació el 1 de febrero de 1979 en Jitonhueca, Sonora y murió asesinado el 25 de noviembre de 2006 en Reynosa, Tamaulipas.

A lo largo de su breve pero exitosa carrera, se consolidó como una de las figuras más queridas y populares de la música regional mexicana, con éxitos como Vete Ya y A Mis Enemigos.

⚫🎤 Hace 19 años se apagó “El Gallo de Oro” ⚫



📅 El 24 de noviembre de 2006, Valentín Elizalde dio por última vez un concierto en el Palenque de Reynosa. Un día después, su vida fue arrebatada por la violencia del narcotráfico, dejando un vacío enorme en la música regional 😥 pic.twitter.com/FGsYui3qSc — adn Noticias (@adnnoticiasmx) November 24, 2025

Cómo murió Valentín Elizalde

Valentín Elizalde fue asesinado la madrugada del 25 de noviembre en Reynosa, Tamaulipas.

El ataque ocurrió justo después de su última presentación en el palenque de la Expo-Feria de Reynosa. Mientras viajaba en su camioneta Suburban negra junto a su mánager, Mario Mendoza, su chofer, Reynaldo Vallesteros, y su primo, Fausto "Tano" Elizalde, quienes fueron interceptados por un grupo de hombres armados.

Valentín, su mánager y su chofer murieron en el ataque, recibiendo la camioneta más de 70 impactos de bala de distintos calibres.

Fausto "Tano" Elizalde resultó herido y fue el único sobreviviente.

🎤✨ “El Gallo de Oro” sigue presente.

Hoy se cumplen 19 años del último concierto de Valentín Elizalde en el Palenque de Reynosa, una presentación que quedó marcada en la memoria de miles de fans. Su música sigue sonando en fiestas, radios y playlists de todo México. 🕊️🎶 pic.twitter.com/rHlIC8DMVb — Citadinos_mx (@Citadinos_mx) November 24, 2025

Diferentes teorías de la muerte de Valentín Elizalde

A 19 años del crimen, no existe una versión única o una sentencia definitiva en México, lo que ha alimentado varias teorías sobre lo ocurrido.

La Canción "A Mis Enemigos": Es la teoría más popular. Se afirma que Elizalde abrió y cerró su concierto en Reynosa con este corrido, lo que fue interpretado como una provocación u ofensa directa hacia líderes de un cártel que operaba en esa zona (asociados a "Los Zetas", en pugna con el Cártel de Sinaloa, al cual supuestamente se le vinculaba al cantante).

Crimen Pasional o Celos: Su hermano, Francisco "El Gallo" Elizalde, ha sugerido públicamente que el asesinato pudo ser motivado por celos debido a que Valentín habría sostenido una relación con la mujer de un narcotraficante poderoso.

La Traición del Primo: Otra teoría apunta a una supuesta traición por parte de su primo, Tano Elizalde, el único sobreviviente, quien ha sido objeto de especulaciones y sospechas sobre su papel la noche del asesinato.

Hoy se cumplen 19 años de que se nos fue Valentín Elizalde, “El Gallo de Oro”. pic.twitter.com/0jgiILk2Vn — A L e 𝕏 (@l0rdAlexX) November 24, 2025

Qué se sabe de la investigación de la muerte de Valentín Elizalde

La investigación en México ha sido oficialmente reservada por la Fiscalía de Tamaulipas, impidiendo el acceso a los detalles del expediente.

En 2008, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) atribuyó la autoría material a Raúl Hernández Barrón, alias "El Flander I", un exmilitar vinculado al brazo armado del Cártel del Golfo ("Los Zetas").

La justicia estadounidense ha avanzado en la vinculación del crimen. Jaime González Durán, alias "El Hummer", exlíder de "Los Zetas" y jefe de la plaza en Reynosa en ese momento, fue señalado como quien presuntamente dio la orden de asesinar al cantante.

"El Hummer" fue condenado en EU en años recientes por narcotráfico y otros delitos, lo que reforzó la teoría de la represalia.

"Valentin Elizalde":

Porque hoy se cumplen 19 años de su último concierto en el Palenque de Reynosa pic.twitter.com/VqhnH12TGP — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) November 24, 2025

Aunque se han identificado a los presuntos responsables materiales e intelectuales del lado del crimen organizado, el caso de Valentín Elizalde no tiene una sentencia firme ni un cierre judicial en México que haya llevado a la condena de los autores directos.